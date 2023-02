'Suzano Mais Emprego' divulga 271 vagas na região

O projeto “Suzano Mais Emprego” atualizou a quantidade de vagas oferecidas nesta semana e divulgou mais 271 ofertas de trabalho no município e em outras cidades do Alto Tietê. Do total de ocupações, 46 podem ser preenchidas por quem tem ensino fundamental, 29 são para pessoas com deficiência e 51 para estagiários, porém a maioria das ofertas é destinada aos candidatos que concluíram o ensino médio. Os números foram divulgados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego.

Os interessados devem enviar o currículo, em formato de PDF ou Word, para o e-mail suzano.vagas@gmail.com, ou entregá-lo presencialmente nas unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus). Os candidatos às diversas possibilidades ofertadas para pessoas com deficiência (PCDs) precisam anexar o laudo médico junto ao restante da documentação exigida.

A maior parte das vagas é para quem tem ensino médio completo (139). As funções com mais oportunidades são operador de empilhadeira (80), soldador (10), monitor operacional (5), vendedor externo (10) e motorista (15). Esse último cargo não exige experiência prévia.

Os profissionais que têm ensino fundamental concluído podem se candidatar aos cargos de tapeceiro (1), costureiro (20), montador de autos blindados (2), açougueiro (5), marceneiro (1), mecânico diesel (2) e ajudante de motorista (15). Para todas essas funções, é necessário ter pelo menos seis meses de experiência comprovada na Carteira de Trabalho.

Para pessoas com deficiência estão reservadas opções de operador de empilhadeira (20), analista de Recursos Humanos (2), assistente de Recursos Humanos (2) e operador de produção (5). Já para os estagiários de ensino médio há 50 vagas para Call Center e uma para alunos matriculados no curso de técnico de Mecânica ou Edificações.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, destacou que o “Suzano Mais Emprego” vem cumprindo um papel importante no fortalecimento da economia local, pois contribui com a inserção de todos os públicos ao mercado de trabalho. “São oferecidas diversas oportunidades, para que muitos possam buscar seus objetivos profissionais”, afirmou o secretário.