'Suzano Mais Emprego' divulga 345 vagas nesta semana

A mais recente relação de oportunidades divulgada nesta semana pelo projeto “Suzano Mais Emprego” está apresentando 345 vagas para os interessados em uma nova colocação no mercado de trabalho. As oportunidades foram disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Empregos e podem ser conferidas por meio do link bit.ly/suzano-emprego. Do total de ofertas, 199 são para cargos em Suzano e as outras 146 para as demais cidades do Alto Tietê, além da capital paulista.

Os candidatos devem enviar o currículo, em formato de PDF ou Word, para o e-mail suzano.vagas@gmail.com, ou entregá-lo presencialmente nas unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus). Os interessados nas ofertas voltadas para pessoas com deficiência (PCDs) devem entregar o laudo médico junto com o restante da documentação exigida.

Alguns cargos estão oferecendo um número maior de oportunidades entre as ofertas destinadas a Suzano. Para exercer a profissão de azulejista, que tem quatro vagas disponíveis, é exigido ensino fundamental completo. Por sua vez, a função de conferente e vendedor externo PAP, com cinco vagas oferecidas cada, pede ensino médio completo. Outras três podem ser concorridas por quem tem experiência como copeiro ou copeira de padaria.

Entre as vagas exclusivas para PCDs, com postos de trabalho em Suzano, o número maior de oportunidades é para operador de empilhadeira (20). Para essa função é exigido ensino médio completo, carteira de habilitação da categoria “B” e seis meses de experiência. Outras cinco são para operador de produção. Para concorrer, os candidatos devem estar matriculados em um dos seguintes cursos técnicos: Mecânica, Elétrica, Eletrônica, Química, Logística, Produção ou Mecatrônica.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Empregos, André Loducca, afirmou que o número de vagas ofertadas em Suzano mostra que o projeto tem colaborado com a inserção dos moradores ao mercado de trabalho. “Temos mais de 50% das vagas para nossa cidade, o que facilita a vida do trabalhador local em termos de deslocamento e contribui com a economia local, já que o morador permanece em Suzano durante o seu expediente. Nossa intenção é proporcionar o maior número de oportunidades no município, garantindo sempre que haja vagas exclusivas para pessoas com deficiência”, destacou o chefe da pasta.

Mais informações sobre as vagas e o envio de documentos podem ser obtidas nas duas unidades do Centrus, localizadas na avenida Paulo Portela, 210, na área central, e na avenida Francisco Marengo, 2.301, no Jardim Dona Benta, na região norte. Os telefones são (11) 4745-2267 e (11) 4934-5492, respectivamente.