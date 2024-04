'Suzano Mais Emprego' inicia abril com 360 vagas disponíveis

O programa “Suzano Mais Emprego” divulgou 360 novas vagas de trabalho em mais de 140 funções diferentes para quem está em busca de uma nova colocação no mercado de trabalho. Os interessados podem se candidatar por meio do site suzanomaisemprego.com.br.

A maior quantidade de vagas é para operador de telemarketing ativo, com 58. Também há oportunidades para barbeiro, encanador, operador de prensa, costureira de máquinas industriais, auxiliar de escritório, analista de marketing, entre outras. Vale ressaltar que algumas das ofertas de emprego necessitam de requisitos específicos, como curso técnico de formação ou determinada categoria da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), por exemplo.

Os interessados podem verificar todas elas no site do projeto ou em uma das unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus) que estão localizadas tanto da região central, na avenida Paulo Portela, 210, quanto na região norte, na avenida Francisco Marengo, 2.301, no interior do Supermercado Nagumo, no Jardim Dona Benta. A candidatura pode ser efetuada somente pelo site e para preencher a vaga é necessário enquadrar-se nos requisitos solicitados pelo contratante.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, destacou a importância do projeto em anunciar as vagas: “O projeto facilita a vida dos suzanenses que estão em busca de uma nova colocação no mercado de trabalho, além de ser crucial para fortalecer a economia local".