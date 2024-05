'Suzano Mais Emprego' tem mais de 360 vagas disponíveis

O projeto “Suzano Mais Emprego”, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, está divulgando mais de 360 novas oportunidades de trabalho. Entre os destaques estão os cargos de auxiliar de produção (50), operador de telemarketing ativo (40), auxiliar de expedição (20) e auxiliar de vendas (20). Os interessados em obter mais informações e se candidatar para alguma posição profissional podem consultar o site suzanomaisemprego.com.br.

Além dessas oportunidades, também há ofertas para ajudante de mecânico automotivo, eletricista, frentista e outras cem profissões diferentes. Já a escolaridade varia bastante, com oportunidades exigindo níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Ainda há vagas que contemplam pessoas com deficiência (PCDs), sendo necessário apresentar laudo médico comprobatório atestando a condição, além dos demais documentos, como a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), RG, CPF e o comprovante de residência no momento da contratação.

Para obter mais detalhes ou consultar as vagas disponíveis, os interessados podem acessar o site suzanomaisemprego.com.br ou verificar nas unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus), tanto da região central, na avenida Paulo Portela, 210, quanto da região norte, localizada na avenida Francisco Marengo, 2.301, que está instalada no interior do Supermercado Nagumo, no Jardim Dona Benta. É importante destacar que a candidatura pode ser efetuada somente pelo site e para preencher a vaga é necessário enquadrar-se nos requisitos solicitados pelo contratante.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, comentou sobre a importância de divulgar as vagas disponíveis na região, destacando que o projeto desempenha um papel crucial na promoção da empregabilidade e no fomento à economia local. “O acesso facilitado às oportunidades de trabalho beneficia os indivíduos em busca de colocação e gera um impacto positivo na cidade”, destacou.