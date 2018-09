Suzano Mais Emprego tem vagas exclusivas para aposentados

O projeto municipal Suzano Mais Emprego captou 14 vagas de trabalho exclusivas para aposentados. As entrevistas vão até esta sexta-feira (28) na sede da empresa, mas os interessados devem passar no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) da cidade para obter a carta de encaminhamento. É importante levar carteira de trabalho, documento de identificação e, se possível, um currículo.



São dez vagas para a função de mensageiro externo, direcionadas a homens aposentados, e quatro para o cargo de operador de telemarketing, para mulheres na mesma condição. A empresa que oferece os postos de trabalho fica em Poá, mas com acesso facilitado para quem vive em Suzano.



De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, a captação destas vagas é o resultado direto do trabalho que a equipe do Suzano Mais Emprego realiza.



"Nós fazemos uma busca ativa de vagas nas grandes empresas da região com frequência e sempre perguntamos se as funções disponíveis podem ser desempenhadas por pessoas mais velhas. É um trabalho lento, mas que vale a pena. Aqui no Brasil, o mercado de trabalho não valoriza essas pessoas, fato que atribuo a nossa cultura. Mas existe uma tendência mundial de contratar os mais velhos, porque as empresas entendem que a experiência de vida faz com que sejam mais pacientes e compreensivos – principalmente em postos que não exijam tanto conhecimento tecnológico e nos setores de atendimento ao público”, esclarece.



Para as duas funções, os interessados devem ter ensino médio completo. A vaga de mensageiro externo não exige experiência, apenas familiaridade no uso de GPS e do sistema Android para telefones móveis. Já para a vaga de operador de telemarketing, é preciso experiência comprovada em atendimento ao público. Nos dois casos, o salário é a combinar.



Os candidatos devem procurar o PAT de Suzano, que fica no Centro Unificado de Serviços (Centrus), na avenida Paulo Portela, 210, no centro, das 8 às 17 horas, e levar carteira de trabalho, documento de identificação e, se possível, um currículo. O telefone para outras informações é o 4745-2264.