Suzano mantém serviços essenciais durante o Carnaval

Os serviços essenciais promovidos pela Prefeitura de Suzano seguem normalmente durante o Carnaval. Entre as atividades mantidas estão os atendimentos de urgência em saúde, segurança e trânsito e os serviços de zeladoria urbana. O decreto municipal nº 9.884/2023 prevê ponto facultativo entre segunda (20/02) e quarta-feira (22/02), até as 13 horas, quando o expediente normal será retomado. O Parque Municipal Max Feffer será opção de lazer com programação especial para as famílias suzanenses.

Durante o período, a Secretaria de Saúde irá manter os trabalhos 24 horas por dia no Pronto-Socorro Municipal (PS), anexo à Santa Casa de Misericórdia (rua Kaneji Kodama, 1.459 – Vila Figueira), e no Pronto Atendimento (PA) do distrito de Palmeiras (rua Mussi Jorge Antônio, 319 – Jardim Amazonas). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estará funcionando e poderá ser acionado a qualquer momento pelo número 192.

A Guarda Civil Municipal (GCM) pode ser acionada pelos telefones (11) 4746-3297, 4745-2150 e 153 e a Defesa Civil pelo (11) 4748-5394. Para demandas relacionadas ao trânsito, a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana tem disponível o número (11) 4746-1166. Ainda funcionam normalmente as feiras livres programadas, os serviços de zeladoria, os cemitérios São João Batista e São Sebastião (das 8h30 às 17h30) e o Velório Municipal (entre 6h30 e 16h30).

A Secretaria Municipal de Cultura preparou algumas atividades culturais voltadas às famílias no Pavilhão Zumbi dos Palmares, dentro do Parque Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), sempre das 13 às 17 horas.

O Viveiro Municipal Tomoe Uemura também seguirá funcionando normalmente, das 8 às 17 horas, com centenas de espécies de mudas floríferas e frutíferas, animais e jardins. O público, inclusive, pode obter uma muda de forma gratuita, mediante cadastro.

O PlayPet, que fica anexo, garante um espaço destinado para convivência, exercícios e condicionamento de cães. Para frequentar basta realizar cadastro e criar a identificação do animal, com apresentação da cópia da carteirinha de vacinação do pet, duas fotos 3x4 coloridas do animal e cópia do comprovante de endereço e do documento original com foto do tutor.