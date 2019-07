Suzano monitora áreas de risco por conta das chuvas

A Prefeitura de Suzano vem promovendo, desde 2017, medidas para prevenção de deslizamentos e enchentes nas 42 áreas de risco existentes na cidade. Visto que hoje estamos em época de chuvas constantes, alagamentos são mais propensos a acontecer. Assim como deslizamento de moradias em áreas de risco também podem ocorrer.

As medidas tomadas pela Prefeitura vão desde a drenagem de rios e córregos, à limpeza de bocas-de-lobo, principalmente nos bairros com áreas de risco. Para aumentar a proteção, o município criou o projeto Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (Nupdec). O Nupdec, conforme informou a Prefeitura de Suzano, atua em três bairros da cidade, atualmente. Ele está presente no Jardim Maitê, Parque Cerejeiras e Jardim Belém, mas planejam implantar em outro bairros.

"O Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (Nupdec), qualifica lideranças comunitárias para atuar na prevenção e no primeiro atendimento em casos de alagamento ou escorregamento de terra, ajudando a identificar falhas estruturais em construções, prestar atendimento pré-hospitalar e auxiliar no trabalho do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, caso necessário", informou a Prefeitura em nota.

Bairros

O DS visitou dois bairros da cidade, o Parque Maria Helena e o Boa Vista, mas não constatou nenhuma área de possível alagamento ou deslizamento. No Parque Maria Helena, onde possui um córrego, o mesmo não transbordou. No Boa Vista, mesmo com partes do asfalto deteriorado pela chuva, também não possuía áreas alagadas.