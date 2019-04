Suzano participa de encontro de Conselho de Desenvolvimento

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), participou da 15ª reunião ordinária do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (24), na capital paulista.

Na oportunidade, foi apresentado e aprovado o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI).

O encontro teve à frente o secretário-executivo da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, Rubens Curi; o prefeito paulistano e anfitrião do evento, Bruno Covas; o presidente do conselho e prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis Cezar; e prefeitos da Região Metropolitana.

PDUI

No evento, foi apresentado o PDUI, criado a partir do Estatuto da Metrópole e elaborado pela Emplasa com os municípios e a população com o objetivo de definir diretrizes, programas, planos e ações para o desenvolvimento sustentável e planejamento urbano da Grande São Paulo, que representa 47% da população e 55% do Produto Interno Bruto (PIB) de todo o Estado. Ao fim, o plano foi aprovado por todos os prefeitos presentes.

Importância

De acordo com o chefe do Executivo suzanense, é de grande importância discutir o planejamento urbano das cidades, pois é a partir deste trabalho que são dadas diretrizes para uma expansão conjunta entre os municípios. “Suzano participou ativamente da criação do PDUI, tratando de diversas questões, como macrozoneamento urbano, habitação, mobilidade urbana e transporte de cargas, meio ambiente, preservação ambiental, entre outros assuntos de interesse da comunidade. Estamos pensando o futuro, para termos uma cidade cada vez mais preparada para se desenvolver com bem-estar para nossos moradores”, explicou Ashiuchi.

Eleição

Por fim, foi realizada uma eleição para definição do presidente e vice-presidente do conselho. Os prefeitos de São Paulo, Bruno Covas, e de Cotia, Rogério Franco, foram os eleitos, respectivamente.