Suzano pede ao Estado novas doses de vacina devido a surtos na região

A Prefeitura de Suzano solicitou à Secretaria de Estado da Saúde, para incluir o município em lista de cidades que vão receber novas ações de imunização contra o sarampo.

Conforme reportagem publicada na edição de sexta-feira do DS, o Ministério da Saúde incluiu as cidades de Mogi das Cruzes, Poá e Itaquaquecetuba em lista de cidades com surtos de sarampo. Os três municípios são “vizinhos” de Suzano.

Já que as cidades foram incluídas na lista de cidades com surtos, elas receberão novas doses e outras ações para prevenção da doença.

Assim, Suzano solicitou ao estado que mesmo não tendo surtos da doença, seja incluída em ações de prevenção, já que cidades próximas estão registrando muitos casos.

Estoque

Apesar de ter solicitado ao Estado novas doses, a Prefeitura informou em nota que o estoque atual da vacina está cheio e têm o suficiente para atender a população.

“Segundo a Vigilância Epidemiológica de Suzano, o estoque atual de vacinas contra Sarampo é suficiente para atender a demanda do Calendário Nacional de Vacinação”, informou.

Suzano teve até o momento, três casos confirmados de sarampo.

Outras cidades

A Prefeitura de Ferraz confirmou que recebeu duas mil novas doses da vacina.

Poá, até o momento não recebeu novas doses, mas tem o estoque cheio, segundo nota enviada. E Itaquá tem recebido doses de acordo com as necessidades.