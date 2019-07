Suzano pode ganhar feira comercial na praça da estação de trem da CPTM

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, se reuniu na manhã desta quinta-feira (11) com o diretor de Planejamento da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), Eduardo Jorge Pereira, para dar continuidade às tratativas de criação de feiras comerciais na praça da estação da cidade e na Praça João Pessoa. A ideia é oportunizar aos comerciantes novos espaços para trabalho e conferir mais segurança à população nesses pontos.

Realizado na sede da CPTM, em São Paulo, o encontro também contou com a participação da gerente de Novos Negócios, Natália Melo, e do assessor de Diretoria, Iberê Pinheiro dos Santos Filho. Na ocasião, o chefe do Executivo suzanense apresentou o projeto e reforçou a importância da feira comercial como fator atrativo aos mais de 50 mil usuários que passam todos os dias pela estação.

“Além de oferecermos mais opções de compras aos usuários da CPTM, também iremos auxiliar os comerciantes locais, principalmente aqueles que não estão regularizados. Desta forma, com a criação da feira, conseguiremos estruturar um ambiente que vai somar com a geração de emprego e com a economia de nossa cidade”, explicou Ashiuchi.

Por sua vez, o diretor de Planejamento afirmou o interesse e o compromisso da CPTM com a criação desse projeto em Suzano. “Vamos pedir para que uma equipe verifique o espaço e dê continuidade ao projeto. A ideia é que possamos superar a parte burocrática em parceria com a prefeitura e dar início à implantação”, explicou Pereira.

Para que o processo comece, as Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e de Assuntos Jurídicos deverão, nos próximos dias, elaborar o Termo de Permissão de Uso (TPU) para que a empresa estadual assine e possa iniciar às intervenções.

“Suzano vem se destacando em geração de emprego na região. Queremos, a cada dia, ampliar nosso comércio e potencializá-lo, oferecendo melhores condições aos empreendedores da cidade. Por isso, com mais ambientes, mais comerciantes estarão regularizados e em dia com o município. Acredito que será até mesmo uma grande oportunidade para que as praças fiquem mais seguras e movimentadas”, concluiu o prefeito.