Suzano vai lançar projeto com ação dos órgãos municipais nos bairros

A Secretaria de Governo, em parceria com todas as demais pastas do Poder Executivo, promove no sábado (21) a primeira edição do programa "Prefeitura Presente Cuidando de Nossa Gente". O evento, que será realizado a partir das 13 horas na Escola Municipal (E.M.) "Ângelo Garcia" (rua Alcides Pizzolato, s/n - Jardim Casa Branca), tem o objetivo de aproximar a população da administração municipal, além de possibilitar o cidadão de transmitir suas demandas ao governo do prefeito Rodrigo Ashiuchi.

Previsto para ter início às 13 horas, o programa tem o objetivo de levar os órgãos ligados à Prefeitura de Suzano aos bairros da cidade. Nesta primeira edição, por exemplo, os moradores do Jardim Casa Branca vão poder apresentar suas demandas quanto às melhorias que podem ser realizadas no local e na administração municipal.

De acordo com o secretário municipal de Governo, Rosenil Barros Orfao, conforme a demanda apresentada na E.M. "Ângelo Garcia", o munícipe será encaminhada ao atendimento específico em uma sala, onde, no local, estará o representante da pasta que poderá solucionar o problema.

Durante este sábado, no Jardim Casa Branca, também será promovida uma série de ações de cidadania.

Para o titular da pasta de Governo, o programa é mais uma oportunidade de promover a participação da população no processo de construção de políticas públicas na cidade. "A participação popular na busca de soluções para os desafios da construção de uma cidade melhor é fundamental para garantir uma gestão pública mais eficiente. Inclusive, além de atender as demandas, será uma forma de promover também o diálogo entre o cidadão e o poder público, tornando, assim, a cidade de Suzano um local mais justo e humanizado", afirmou Barros Orfão.

Segundo Ashiuchi, o evento "Prefeitura Presente Cuidando de Nossa Gente" cumpre uma demanda há muito tempo esperada, que é a participação dos suzanenses no processo de gestão municipal. "Sempre digo que uma cidade não se governa sozinha, pois o desenvolvimento é resultado dos esforços de todos os munícipes”, disse.