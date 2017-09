Suzano promove ações de conscientização na Semana de Trânsito

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana está promovendo ações de conscientização referentes à Semana Nacional de Trânsito, que acontece sob o tema "Minha Escolha Faz a Diferença no Trânsito". A iniciativa é realizada em âmbito nacional pelo Ministério das Cidades, por meio do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP).

Durante a iniciativa, veículos destruídos em acidentes ficam expostos em dois locais: na fachada do Paço Municipal Firmino José da Costa e na entrada do Parque Municipal Max Feffer. A mostra faz parte da estratégia de conscientização, visando à redução de acidentes em ruas, avenidas, rodovias e estradas.

O titular da pasta de Transporte e Mobilidade Urbana, José Alves Pinheiro Neto, complementa que, o objetivo da abordagem é chamar a atenção da população para as consequências da distração ao volante e da mistura de álcool e da direção. "Os carros batidos ilustram bem as estatísticas do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. O estudo aponta 16 mortes em acidentes de trânsito em Suzano no primeiro semestre de 2017, contra os 26 acidentes fatais registrados no município em 2016".

Além das carcaças de veículos que estão expostas ao público até o final de setembro, o Poder Executivo realiza uma série de intervenções nos principais cruzamentos da cidade, com direito à distribuição de panfletos informativos.

Faixas e cartazes também foram instaladas em pontos estratégicos da região central de Suzano, a fim de alertar aos cidadãos sobre os perigos na condução de automóveis.

Segundo Pinheiro Neto, a ação referente à "Semana Nacional do Trânsito" foi desenvolvida pela pasta, em conjunto com a Secretaria de Educação, a fim de fortalecer a conscientização de crianças e de adolescentes. "Buscamos reforçar valores positivos e que estão tendo uma recepção muito favorável em nossas escolas. Conseguimos aproximar os jovens da mensagem de fazer do trânsito mais seguro".