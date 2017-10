Suzano promove série de atividades do Dia do Idoso no Distrito de Palmeiras

As secretarias Municipais de Assistência e Desenvolvimento Social e de Saúde, realizaram na manhã de terça-feira (3), no Distrito de Palmeiras (região sul), o segundo evento da programação especial em comemoração ao Dia do Idoso. As atividades envolveram palestras e atividades físicas, tanto no Centro Cultural "Prof. Luiz Antônio da Silva" (Rua Crispim Adelino Cardoso, 42 - Palmeiras) quanto no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do distrito de Palmeiras (Rua Renó Cardoso, 171 - Jardim Amazonas).

Ontem, o psicólogo Alessandre Cozentino realizou uma atividade com mais de 25 participantes da "Casa dos Sonhos", localizada no Parque Umuarama, onde promoveu uma conversa sobre o papel do idoso na sociedade contemporânea e os desafios para sua visibilidade. Logo após, promoveu uma sessão de atividades físicas nas dependências do Centro Cultural.

Na segunda-feira (2 de outubro), foram realizadas duas palestras no Cras com a nutricionista Edna Vieira de Araújo Souza. A profissional discorreu sobre o tema: "Dicas de alimentação saudável para a pessoa idosa", e o fisioterapeuta Luiz Antonio Fidalgo com o tema "Prevenção de acidentes com idosos".

As atividades tiveram como principal objetivo instruir os espectadores sobre a importância da alimentação como meio de prevenir casos que afetam a qualidade de vida de homens e mulheres da terceira idade, além da importância do condicionamento físico para a melhor idade como elemento de prevenção a problemas cardíacos, nas articulações, no sistema nervoso e de outras condições de saúde.

As atividades voltadas à melhor idade ocorrerão até sexta-feira (6 de outubro), na região sul da cidade. Nos dias 4 e 5 de outubro (quarta e quinta-feira), a Associação de Moradores do Parque Umuarama (rua Maria Pureza da Conceição Silva, 465) receberá respectivamente o Baile da Terceira Idade e a apresentação de peça teatral no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Pessoa Idosa (SCFVI).