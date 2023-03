Suzano realiza 1º encontro para implementação de novas áreas verdes

A Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano realizou o primeiro fórum técnico da parceria com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie (FAU-MACK) para a execução do novo plano do “Sistema de Áreas Verdes” na manhã desta quarta-feira (22/03).

A reunião ocorreu no Pavilhão da Cultura Afro-brasileira Zumbi dos Palmares, no Parque Max Feffer, e contou com a participação do secretário Elvis Vieira e da coordenadora do Viveiro Municipal Tomoe Uemura, a primeira-dama Larissa Ashiuchi.

O encontro foi o primeiro para planejar as estratégias de implementação de áreas verdes, contribuindo para o desenvolvimento sustentável na cidade.

O foco foi dialogar com as equipes participantes e incorporar seus objetivos com a parceria, abrindo espaço para cooperação total entre todos os envolvidos.

Integrando as conversas, a administração municipal esteve presente por meio da diretora de Planejamento Territorial e professora na FAU-MACK, Eliene Corrêa; pela diretora da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Solange Wuo, além de equipes de ambas as pastas.

Por sua vez, o grupo universitário esteve representado pelos professores Ana Gabriela Godinho Lima e Matheus de Vasconcelos Casimiro, e pelo mestrando Leonardo Kseib.

O doutorando Márcio Fontão também acompanhou os debates. Durante as conversas, os integrantes do grupo de discussão apresentaram exemplos de sucesso ao redor do mundo e, em específico, no Estado de São Paulo, com projetos de implementação de cobertura vegetal e casos de redução da radiação térmica, aspectos que devem ser instaurados e aprimorados em Suzano por meio da parceria técnico-científica.