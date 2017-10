Suzano realiza hoje mutirão de papanicolau na UBS do Jd. Natal

A Secretaria de Saúde, realiza neste sábado (7), das 8 às 17 horas, um mutirão de papanicolau na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Natal (rua Prudente de Morais, 2.719 - Jardim Natal). A ação será desenvolvida dentro do calendário de atividades da campanha de conscientização "Outubro Rosa". Está prevista a execução de 130 exames previamente agendados.

O teste de papanicolau é um exame ginecológico de citologia cervical realizado como prevenção ao câncer do colo do útero. O objetivo do mutirão é atender a demanda reprimida do município. Além deste sábado, a UBS do Jardim Natal também fará outro mutirão no dia 21 de outubro (sábado). Na oportunidade, também está previsto o atendimento de 130 mulheres, totalizando 260 procedimentos executados na unidade do Jardim Natal.

A Secretaria Municipal de Saúde vai promover durante todo o mês de outubro uma série de ações que integram o Outubro Rosa. Além do mutirão de papanicolau, serão realizadas caminhadas nos bairros e palestras sobre a prevenção de câncer de mama, além da conscientização das mulheres por meio de materiais informativos distribuídos nas unidades de saúde do município.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, o médico Luis Cláudio Rocha Guillaumon, as ações têm como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. O gestor ressalta, inclusive, que as ações realizadas neste mês buscam integrar, cada vez mais, a população na mobilização para as ações em prol da saúde da mulher: "A conscientização é fundamental para o diagnóstico e o tratamento precoce do câncer de mama. Como é uma comemoração realizada mundialmente neste mês, o movimento do 'Outubro Rosa' ganha força pela divulgação e pelas ações em massa. É importante frisar também que, além das ações que serão desempenhadas neste mês em todas as unidades de saúde, devemos continuar o trabalho de prevenção ao longo de todo o ano", argumentou o secretário do governo do prefeito Rodrigo Ashiuchi.