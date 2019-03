Suzano realiza mais de 50 ações de zeladoria durante o Carnaval

A Prefeitura de Suzano realizou durante o Carnaval, entre o último sábado e esta quarta-feira a (6), 55 ações de zeladoria em vários bairros do município. Segundo a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, os trabalhos envolveram troca de lâmpadas da iluminação pública, capinação, desobstrução de bueiros, melhorias em ruas, avenidas e estradas, implantação de guias e sarjetas, limpeza de córregos e canais e recolhimento de entulho e lixo.

As ações foram realizadas em locais próximos à área central, na região da Casa Branca e nos distritos de Palmeiras e de Boa Vista. A principal meta com a iniciativa foi promover a recuperação da malha viária afetada pelas recentes chuvas, bem como a prevenção no escoamento das águas pluviais. Na região norte, as ações de maior destaque ocorreram na rua Mário Bochetti, no bairro Cidade Miguel Badra, para a recuperação de galerias e bocas de lobo, com o uso de escavadeiras e caminhões a vácuo. Já no Jardim Europa e no Jardim Santa Inês, máquinas foram utilizadas para promover a limpeza de galerias, córregos e canais de drenagem.

Próximo à região central da cidade, os bairros Jardim Suzanópolis e Jardim Monte Cristo também tiveram ações de zeladoria. Trechos da avenida Paulista e da rua Eunice Cerqueira Inocencio passaram por limpeza, capinação, nivelamento de guias e reconstrução de sarjetas e valetas. Na região do Jardim Casa Branca, a estrada dos Fernandes teve recuperação asfáltica, com a correção de parte danificada pelas chuvas recentes, e capinação. Por sua vez, vias na região do Jardim do Lago, em Palmeiras, receberam nivelamento e cascalhamento. O distrito também ganhou novas lixeiras.

Além disso, a equipe de iluminação pública da pasta municipal realizou a troca de mais de 120 lâmpadas no município até o final de terça-feira (5). As ações atenderam aos chamados da população pelo telefone 0800-779-3310.

Segundo o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Ari Serafim Barbosa, o combate às enchentes vem sendo realizado desde o final do ano passado e as ações no Carnaval estão dentro do cronograma da administração municipal.

“As medidas são tanto para prevenir alagamentos quanto para corrigir danos causados, uma vez que estamos recebendo mais chuva que a média dos últimos anos. Todo este trabalho será continuado para evitar que problemas ocorram, bem como para atender às demandas da população”, reafirmou. As principais ações acontecerão até o final da semana, mas poderão se estender caso as condições do tempo não sejam favoráveis.