Suzano realiza programação especial para o Dia da Mulher

O Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta sexta-feira (8), e o mês de março serão marcados por uma série de atividades realizadas por meio de parceria entre a Prefeitura de Suzano, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) e a Comissão da Mulher Advogada (CMA), da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano. Entre as ações, está o lançamento de mais uma edição do curso Promotora Legais Populares, debate sobre a representatividade da mulher negra e workshop de Defesa Pessoal. A data também reforça o movimento contra a violência doméstica.

A agenda de atividades se inicia nesta sexta-feira, às 9 horas, com um debate sobre a representatividade da mulher negra nos tempos atuais, no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 – Centro). O evento será aberto com a presença da presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), a primeira-dama Larissa Ashiuchi. No mesmo dia, às 18h30, será lançada a sétima edição do curso Promotoras Legais Populares, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamim Constant, 682 – Centro). O tema da aula inaugural será “Violência contra as mulheres: um dos problemas públicos de maior visibilidade no País”, com apresentação da diretora do Instituto Patrícia Galvão, Jacira Vieira de Melo. Já na semana seguinte, dia 15 (sexta-feira), haverá o workshop “A Arte de Viver em Paz”. A atividade será ministrada por Débora Diogo, do Conselho Gestor da Universidade Paz (Unipaz), às 19h30, na sede do Saspe (rua General Francisco Glicério, 1.334 – Centro). A unidade também vai sediar cursos e oficinas com inscrições limitadas a 20 vagas, por ordem de chegada.

A primeira ação será no dia 18 (segunda-feira), quando o Saspe receberá aula de Dança do Ventre, a partir das 18 horas, com a professora Shamsa Cristal. Na tarde de 21 de março (quinta-feira), haverá o curso de Defesa Pessoal só para mulheres. A atividade também ocorrerá no Saspe, às 16 horas, com os professores da Associação Esportiva Shark Man, Josué Francisco da Silva Antônio e Lilian Lunkes Fernandes. A última atividade com vagas limitadas será a oficina de bonecas, no dia 27 (quarta-feira), às 13h30, com a artesã Monica Costa.

A Secretaria Municipal de Cultura abordará a celebração no projeto Cultura em Debate, na mesma data, 27 de março, com o tema “Por que o mundo ainda tem medo das mulheres?”, às 19 horas, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi. No dia seguinte (28/03), o Conselho de Segurança (Conseg) Boa Vista vai discutir a temática “Violência contra as mulheres e os equipamentos de Suzano”, com uma roda de conversa entre o grupo reflexivo Homens Pelo Fim da Violência Contra as Mulheres e as Promotoras Legais Populares, às 19 horas, na sede da Comunidade Kolping do Jardim São José (rua Irlanda, 130 – Jardim São José).

Cineteatro

O Cineteatro Wilma Bentivegna vai apresentar quatro sessões especiais em março, sempre às 19 horas. O primeiro filme será “Frida”, no dia 12 (terça-feira), que trata da vida da pintora mexicana Frida Kahlo.