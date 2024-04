Suzano recebe atividades em alusão ao Dia Mundial da Criatividade

Suzano recebe neste final de semana o World Creativity Day, maior festival colaborativo do mundo que, neste ano, ocorre simultaneamente em 55 cidades no Brasil para celebrar a criatividade com o tema oficial “Inteligências Plurais”. A iniciativa possui uma programação diversa, atividades gratuitas abertas ao público e terá o apoio da Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego. A idealização do evento no município é do Instituto de Inovação e Transformação Social (HUB Suzano) em parceria com outras entidades, que promovem a iniciativa em alusão ao Dia Mundial da Criatividade, celebrado em 21 de abril.

A abertura oficial será nesta sexta-feira (19/04), às 18 horas, no Teatro Dr. Armando de Ré (rua General Francisco Glicério, 682 - Centro), com um coquetel de recepção, onde os participantes terão a oportunidade de compartilhar suas expectativas para os dias de evento que se seguem, além de terem contato com o responsável pela realização do World Creativity Day Suzano 2024, Marcos Hirano. Os interessados podem realizar a inscrição de forma gratuita por meio do link worldcreativityday.com/brazil/suzano/activities.

Já no sábado (20/04), o evento ocupará espaços importantes na cidade com oficinas de arte de rua, arte ecológica, palestras, painéis de debates, mostras de curtas-metragens, apresentações culturais em locais como o Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, o Cineteatro Wilma Bentivegna e o Parque Municipal Max Feffer.

Para finalizar a programação, no domingo (21/04), Dia Mundial da Criatividade, a programação inclui demonstrações de artes marciais e atividades físicas no Parque Max Feffer para celebrar a diversidade e o potencial criativo da comunidade.

O evento é uma iniciativa da World Creativity Day, organização que desde 2014 promove a criatividade e inovação ao redor do mundo.

O presidente do HUB Suzano destacou como a criatividade pode influenciar para o desenvolvimento da cidade. “Suzano é uma cidade de pessoas batalhadoras e criativas. Este evento é uma oportunidade para reunirmos essas mentes, promover a união e fortalecer a economia criativa local”, apontou Hirano.

O diretor-executivo da World Creativity Day, Luiz Serafim, ressaltou o impacto global do movimento: “O Dia Mundial da Criatividade é um movimento que democratiza o conhecimento, empodera lideranças, promove a cooperação e inspira a geração de negócios”.

Por sua vez, o secretário André Loducca comemorou a realização do evento e convidou os munícipes a participarem da iniciativa durante o fim de semana. “Suzano se enche de orgulho por sediar um dos maiores festivais colaborativos de criatividade do mundo. Nossa cidade será palco de uma programação diversa, gratuita e aberta a todos. Esperamos que a população faça parte deste evento único e se conecte com o potencial criativo de nossa comunidade”.