Jornal Diário de Suzano - 11/02/2026
Cidades

Suzano recebe confirmação da entrega do campus da Fatec para março

Durante reunião na última segunda-feira (09/02), foram debatidos os últimos detalhes para a inauguração da unidade em Suzano, que terá os cursos de Gestão da Produção Industrial e Redes de Computadores

11 fevereiro 2026 - 17h46Por De Suzano
- (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano )

O prefeito Pedro Ishi se reuniu na última segunda-feira (09/02), em seu gabinete no Paço Municipal, com representantes do Centro Paula Souza para tratar sobre a entrega do campus da Faculdade de Tecnologia (Fatec) em Suzano. Estiveram presentes os coordenadores de implantação da unidade, Fernando Juabre, e de ensino superior, Robson dos Santos. Na oportunidade, eles confirmaram a inauguração para o início de março, com previsão da presença do governador Tarcísio de Freitas.

Ambos ressaltaram durante o encontro a importância do apoio da Prefeitura de Suzano na construção do campus desde a gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi. “Essa reunião com o prefeito Pedro Ishi coroa a boa relação entre a Fatec e a administração municipal. Atualmente, buscamos resolver as pendências finais que vão garantir a inauguração desta importante obra para Suzano”, comentou Juabre.

O prefeito, que estava acompanhado do secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione, afirmou que o empreendimento é uma grande conquista não apenas para a cidade como também para toda a região, oferecendo ensino superior de qualidade. “Ter uma Fatec em Suzano é sinônimo de enriquecimento na educação, pois facilita o acesso a uma instituição que é referência e próximo da população. Ou seja, não será necessário se deslocar até outras cidades para fazer uma faculdade gratuita. Inicialmente serão oferecidos dois cursos, mas a estrutura permite ampliar a quantidade no futuro e dar novas oportunidades e perspectivas. Será um novo tempo para Suzano”, disse Pedro Ishi.

O campus de Suzano contará com dois cursos: Gestão da Produção Industrial e Redes de Computadores. O vestibular foi realizado em 14 de dezembro.

A unidade da Fatec está sendo construída na esquina das avenidas Paulista e Mogi das Cruzes, no Jardim Monte Cristo, com investimento de aproximadamente R$ 24 milhões do governo do Estado, em terreno cedido pela Prefeitura de Suzano. 

O futuro campus contará com um prédio de 4,1 mil metros quadrados, que abrigará 12 salas de aula, seis laboratórios, biblioteca, sala maker e espaços administrativos em três andares, e terá capacidade de acolher 400 estudantes.

