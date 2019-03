Suzano reforça interesse em criar área de lazer embaixo do Rodoanel

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, tem interesse em utilizar a área sob o Rodoanel Mário Covas (SP-21) para efetuar melhorias que beneficiariam os suzanenses que residem próximo ao local. A ideia inicial é construir um Ecoponto para o descarte correto de lixo.

A SPMar é a concessionária responsável pelos locais sob o Rodoanel, portanto, toda e qualquer intervenção no local deve ter autorização da empresa . A Prefeitura garante que tem se aproximado da concessionária para propor soluções, em conjunto, a área. "Uma das propostas é na região do bairro Monte Cristo, onde há um ponto viciado de descarte sob o Rodoanel. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente fez a proposta à Concessionária, que deve pedir autorização à Artesp, para a construção de um Ecoponto naquela região, sob gestão da Prefeitura", garante.

Caso o Ecoponto vire uma realidade, a Prefeitura se prontificou a manter contato com a população que vive próxima ao Rodoanel para observar quais outras melhorias podem ser implantada nos locais, como hortas comunitárias, por exemplo.

SPMar

A SPMar informou que segue aberta e favorável a projetos que solicitem a utilização do espaço embaixo do Rodoanel. A empresa também esclareceu que há três anos se reuniu com as Prefeituras para explicar os tipos de ações que poderiam ser executadas no local e que até o momento não recebeu nenhum tipo de projeto por parte das municipalidades.

"Acreditamos que essa é uma área pública, sob gestão da concessionária, que pode ser transformada em importante área útil para a população, dentro do conceito de cidades inteligente que integra o espaço urbano à população", noticia. A SPMar reforçou ainda estar aberta a receber projetos de uso do espaço e que esses seriam encaminhados para a aprovação da agência reguladora, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

Vale destacar ainda que a SPMar é responsável pela manutenção e conservação dos locais embaixo do Trecho Leste do Rodoanel e, nesse trabalho de conserva, estão a coleta de lixo e capinagem.

A situação dos locais pode onde o Rodoanel passa não é uma das melhores. Descarte irregular de lixo e mato alto são os principais problemas observados. Além disso, a estrutura do Rodoanel também deixa a desejar, uma vez que infiltrações podem ser vistas em quase toda a extensão.

A Artesp reforça a informação cedida pela SPMar sobre a reunião com as Prefeituras e esclarece que, "para a utilização da estrutura sob o Rodoanel é necessária a aprovação de projeto junto à SPMar e à Artesp e nesse caso, a Prefeitura interessada deve apresentar sua proposta de utilização".

A agência ainda salienta que o projeto deve atender as normas previstas para esse tipo de utilização, de acordo com a legislação.