Suzano reforça vacinação contra a gripe para toda a população

A Secretaria de Saúde de Suzano reforça que a vacina contra o vírus Influenza, causador da gripe, está disponível para todas as pessoas com idade a partir de seis meses. A imunização ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas, nas 24 unidades da Atenção Básica. É preciso apresentar documento de identidade com foto, CPF, Cartão SUS e comprovante de endereço.

A pasta destaca que, ao se vacinar contra a gripe, a pessoa contribui para que a defesa do seu corpo esteja pronta para possíveis contatos com o antígeno causador da doença, tendo chances muito menores de desenvolver complicações e ser hospitalizada.

Para receber a dose, crianças com menos de 12 anos devem estar acompanhadas de um responsável. É importante observar que a vacina não é recomendada para indivíduos com doenças febris agudas, alergia à proteína do ovo ou histórico de reações graves após aplicações anteriores. Pessoas em tratamento com imunossupressores ou radioterapia devem consultar um médico para determinar o momento mais adequado para a vacinação, considerando que tais terapias podem afetar a resposta imunológica.

Até o presente momento, foram administradas 30.646 doses desde o início da campanha, em março. A intenção é prosseguir com a vacinação enquanto ainda houver doses disponíveis - atualmente, são mais de 40 mil.

“A vacinação é uma medida fundamental para a prevenção de doenças e para a promoção da saúde pública. Além de proteger a si mesmo, a imunização contribui para as demais pessoas, com a redução da transmissão do vírus na cidade”, enfatizou o secretário de Saúde de Suzano, Diego Ferreira.

Para mais informações, os munícipes podem entrar em contato com a Vigilância Epidemiológica pelo telefone (11) 4745-2026. Os endereços e os telefones das 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e das 12 Unidades de Saúde da Família (USFs) estão disponíveis no link bit.ly/EnderecosUBS.