Suzano registra 19 acidentes de trânsito com morte até maio

Suzano registrou aumento de 171,43% no número de acidentes de trânsito com vítimas fatais nos primeiros cinco meses deste ano em comparação ao mesmo período de 2018. Até maio de 2019, foram computados 19 casos. No entanto, no ano passado, foram apenas sete. Os dados são do programa Movimento Paulista de Segurança no Trânsito (InfoSiga), do Governo do Estado.

Do total de acidentes com óbitos nos primeiros cinco meses deste ano, quatro casos ocorreram em maio, dois em abril, sete em março, quatro durante fevereiro e dois casos foram registrados em janeiro.

Por outro lado, no mesmo período do ano passado, apenas maio e abril contabilizaram casos de acidentes de trânsito com vítimas fatais. Ao todo, foram dois e cinco casos registrados, respectivamente.

Maio de 2019

Dos quatro casos computados em maio deste ano em Suzano, em todos, as vítimas fatais foram homens. Outro detalhe é que dois casos ocorreram à tarde, um durante a madrugada e outro não foi divulgado o horário. Em relação ao tipo de acidente, dos quatro casos, um foi de choque com poste, dois de atropelamentos e outro não foi divulgado. Além disso, em todos os casos, as vítimas fatais tinham mais de 55 anos.

Alto Tietê

O Alto Tietê registrou, até maio deste ano, 58 casos de acidente de trânsito com vítimas fatais. Os dados são de Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá e Suzano. Mogi lidera o ranking com 39 casos registrados. Suzano vem em seguida com 19 casos. Na sequência aparece Itaquá, com 11 casos. Ferraz e Poá registraram apenas um caso cada uma.