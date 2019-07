Suzano registra 2º caso de sarampo; Alto Tietê tem nove

A Prefeitura de Suzano confirmou nesta quarta-feira (24) o segundo caso de sarampo na cidade. Um homem de 29 anos contraiu a doença no distrito de Palmeiras. Esse é o segundo caso de sarampo no ano na cidade e o nono registrado no Alto Tietê.

Desde a última quinta-feira (18) para cá, Mogi das Cruzes confirmou dois casos. Em Ferraz, uma criança de 3 anos moradora da Vila São Paulo contraiu a doença. O outro caso confirmado foi em Itaquaquecetuba, em um morador do Jardim Moraes. Nesta cidade são, ao todo, quatro casos.

Até a quinta-feira da semana passada, a região tinha apenas um caso, (registrado em Suzano, em uma criança de 7 meses). Com os números dessa semana, o Alto Tietê tem nove casos de sarampo confirmados em 2019.

Esse número pode aumentar com os casos suspeitos registrados. A última atualização das dez prefeituras, divulgada na tarde de ontem, aponta que as cidades de Ferraz de Vasconcelos e Poá têm dois casos suspeitos cada. Eles estão aguardando resultado de exames para finalizar o diagnóstico. Além disso, dos quatro casos de Itaquaquecetuba, três são importados.

As cidades de Arujá, Biritiba Mirim, Guararema, Salesópolis e Santa Isabel não registraram casos confirmados ou suspeitos de sarampo até o momento.

Ações

A Estação de Ferraz de Vasconcelos da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) realizará, no próximo sábado (27), das 9 às 15 horas, um mutirão para prevenção do sarampo. Quem passar pelo local poderá se vacinar contra a doença.

A cidade de Mogi das Cruzes está intensificando as ações para prevenção contra o sarampo. Em Ferraz, o Centro de Saúde 2 está fornecendo vacina todos os dias, e os moradores devem levar carteira de vacinação.

As cidades de Arujá, Santa Isabel e Suzano têm vacinas disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde. Guararema realiza conscientização e campanha nas redes sociais e UBSs. Biritiba Mirim também intensificou a divulgação das vacinas nos postos de saúde.

A cidade de Itaquaquecetuba vacinou todos os moradores das quadras em que moravam as pessoas que contraíram a doença, inclusive nas escolas, onde alguns deles estudavam. Nos casos importados, foram vacinados familiares, vizinhos e colegas de trabalho.

Salesópolis segue o calendário normal de vacinação. Poá não divulgou se realiza ações na cidade.