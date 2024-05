Suzano retoma vacinação contra a dengue nesta quinta-feira

A Secretaria de Saúde de Suzano retoma nesta quinta-feira (09/05) a vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A cidade recebeu cerca de 3 mil doses do governo do Estado, que serão distribuídas entre as 24 unidades de saúde da rede municipal para aplicação do imunizante ao grupo prioritário.

Para que haja a administração ao público-alvo, pais e responsáveis devem se dirigir ao posto de saúde mais próximo, de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas, munidos da caderneta de vacinação, comprovante de endereço, além de um documento de identificação com foto, CPF e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Vale ressaltar que o processo de imunização só estará completo após a segunda dose, seguindo um intervalo de 90 dias.

A vacina não deve ser administrada em pessoas com imunodeficiência congênita ou adquirida, incluindo aquelas em tratamento com terapias imunossupressoras, como quimioterapia ou altas doses de corticosteróides sistêmicos, nas quatro semanas anteriores à vacinação. Além disso, aqueles com infecção sintomática por HIV ou infecção assintomática acompanhada por evidência de comprometimento da função imunológica, bem como mulheres grávidas ou amamentando, devem evitar o imunizante.

Desde o início, já foram aplicadas 8.197 doses do imunizante QDenga, desenvolvido pelo laboratório japonês Takeda Pharma, contemplando cerca de 42,67% do total de munícipes de 10 e 14 anos em Suzano.

Para o secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, a vacinação contra a dengue é uma medida crucial para proteger a população, especialmente as crianças e adolescentes, que estão mais vulneráveis a complicações causadas pela doença. “Estamos empenhados em garantir que todos tenham acesso à vacinação de forma segura e eficiente, além de seguirmos confiantes de que, com o apoio da população, conseguiremos alcançar uma cobertura vacinal satisfatória e contribuir para a redução dos casos em Suzano”, destacou o chefe da pasta.

Para verificar os endereços e os telefones das 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e das 12 Unidades de Saúde da Família (USFs), os munícipes podem acessar o link bit.ly/EnderecosUBS.