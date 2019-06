Suzano se apresenta como opção e não desiste de ser sede da Ceagesp

Suzano reforçou ao Governo do Estado que é uma alternativa para receber uma unidade da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp). Recentemente, o governo Federal deixou sob responsabilidade do governo do Estado a resolução do caso. Existe a possibilidade de se construir mais de uma unidade da companhia, o que aumentaria ainda mais as chances de Suzano receber o investimento.

De acordo com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento Estadual, a meta é conseguir avaliar e definir o novo projeto e área ainda em 2019, e Suzano não foi descartada como possível local.

Atualmente, o processo de mudança do entreposto está em negociação entre os governos e a prefeitura de São Paulo.

A Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação da Prefeitura de Suzano, em nota, afirmou que o município está aberto e pronto para todo e qualquer diálogo relacionado a esse assunto.

Já o deputado estadual Estevam Galvão (DEM) afirma que está acompanhando de perto as tratativas do assunto desde 2017, quando começaram efetivamente os estudos para mudar o entreposto de lugar (atualmente, a Ceagesp fica localizada no bairro da Vila Nova Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo).

Possível localização

Para Estevam, uma área de mais de 5 milhões de metros quadrados, localizada na região do bairro Casa Branca, seria um bom local para a implantação do projeto. Além disso, o deputado afirma que o local abrigará a segunda alça do Rodoanel e, futuramente, poderá contar com a execução do projeto "Via Mar", que ligaria a região do Alto Tietê ao Porto de Santos, e a Via Leste, que ligaria a região à cidade de São Paulo pela Avenida Aricanduva."Temos local, vias de acesso e localização privilegiada, portanto, condições reais de receber o entreposto", afirmou o deputado.

"O que posso afirmar é que continuo defendendo uma unidade do Ceagesp para a nossa cidade e assim que a proposta for colocada na rua, estaremos presentes e brigando muito por esta oportunidade", emendou.