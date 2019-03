Suzano se mobiliza para atender famílias desalojadas pelas chuvas

A Prefeitura de Suzano realiza, desde o início da noite de domingo, o atendimento às famílias de 12 bairros do distrito de Palmeiras que foram afetadas pelas chuvas que atingiram a Região Metropolitana de São Paulo. O trabalho, que está sendo acompanhado de perto pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi, envolve as secretarias de Segurança Cidadã, de Manutenção e Serviços Urbanos, de Meio Ambiente e de Assistência e Desenvolvimento Social e o Fundo Social de Solidariedade.

O acompanhamento da administração municipal vem sendo realizado desde o início da noite de domingo, quando foram registrados mais de 120 milímetros de chuva por metro quadrado na região sul da cidade. A grande precipitação em um curto período gerou transbordamento de cursos d’água e alagamentos na região sul da cidade, além de ter sobrecarregado represas da região.

Equipes da Defesa Civil, com o uso de botes infláveis, está atuando na remoção de famílias nos locais onde a chuva foi mais intensa, e a Guarda Civil Municipal irá intensificar o patrulhamento nos locais para garantias da lei e da ordem. Voluntários de todas as pastas está auxiliando nos trabalhos de remoção da lama em prédios públicos, como na Escola Municipal Professora Adélia de Lima Franco, no Jardim Amazonas, que foi atingida pelo transbordamento de um córrego próximo.

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos enviou máquinas para a desobstrução de vias e a limpeza de córregos e canais afetados pela intensidade das chuvas, com o objetivo de auxiliar no escoamento da água em pontos do distrito de Palmeiras nos bairros Caulim, Quinta Divisão, Parque Buenos Aires, Jardim Amazonas, Vila Fátima e outros.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou o esforço conjunto da administração municipal para atuar nesta ocorrência. “Este é um caso fora dos padrões, uma vez que foram chuvas intensas não apenas em Suzano, mas em todas as cidades do entorno, o que convergiu muito do volume da água para os sistemas de captação e reservatório. Este é um esforço de todos os escalões para promover soluções rápidas e eficientes, que devolvam a normalidade e o bem-estar a todos em nosso município”, afirmou.