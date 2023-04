Suzano sedia treinamento para agentes de Defesa Civil da Grande SP

A cerimônia inicial foi conduzida pelo tenente Caio Veneziani, que integra a Divisão de Preparação da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Por ele foram convidados para integrar a mesa de autoridades, além do prefeito Ashiuchi e do tenente-coronel Araújo Monteiro, o secretário interino de Segurança Cidadã de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva; o coordenador da Defesa Civil na região de Guarulhos e Alto Tietê, tenente Diego Tonon; e o diretor da Defesa Civil de Suzano, Antônio Wenzler, cuja equipe também estava representada pelos coordenadores Viviane Raquel e Iraquitan Fernandes, além dos agentes Osvaldo Gimenes, Cléverson Antônio, Maurício Marinho dos Reis, Paulo César Lopes e Cleiton Barros de Almeida. O anfitrião do evento foi o 1º sargento Fabrício Manckel, instrutor do Tiro de Guerra de Suzano. Também marcou presença o 1º tenente da Polícia Militar Ambiental Edson Alves de Lima.

Além dos órgãos representados pelos nomes citados, houve participação do Corpo de Bombeiros durante a parte prática das atividades da oficina preparatória, para reforçar procedimentos sobre o combate ao fogo em matas. O embasamento para as ações de mitigação dos danos causados no período de seca foi proporcionado por ensinamentos teóricos acerca do monitoramento de áreas de risco, conhecimentos a respeito da Umidade Relativa do Ar (URA) e instruções quanto ao uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

O tenente Diego Tonon, da coordenação regional da Defesa Civil no Alto Tietê, destacou que Suzano tem conseguido trabalhar com eficiência no suporte à população. “A gente acompanha o trabalho que é desenvolvido no município e temos visto uma Defesa Civil estruturada, com uma equipe bem treinada”, ressaltou Tonon. O diretor da Defesa Civil de Suzano falou sobre a representatividade de o treinamento ser realizado na cidade. “Temos uma ótima relação com a Coordenadoria Regional da Defesa Civil - a Redec 3 - e também com a Secretaria da Casa Militar, que define as ações da Defesa Civil em todo o Estado de São Paulo”, afirmou Antônio Wenzler.

O treinamento dos agentes de Defesa Civil da Região Metropolitana de São Paulo para a “Operação Estiagem” - iniciativa de prevenção e combate a queimadas de junho a setembro - foi realizado em Suzano nesta quinta-feira (20/04). Nas instalações do Tiro de Guerra, 133 agentes de 19 municípios do entorno da capital paulista receberam orientações referentes ao acionamento do plano de contingência para situações de risco, com reforço do protocolo para atuação de aeronaves e prática das técnicas de combate a incêndio. O prefeito Rodrigo Ashiuchi oficializou a abertura do encontro, que contou com uma apresentação do diretor do Departamento de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo, tenente-coronel Rinaldo Araújo Monteiro, responsável pela organização das atividades.