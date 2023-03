Suzano Shopping recebe exposição "Somos Todas Guerreiras" em homenagem às mulheres

Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o Suzano Shopping traz uma atração especial: a exposição “Somos Todas Guerreiras”. A mostra entra em cartaz na quinta-feira, dia 9, e prossegue aberta para a visitação, gratuita, até o dia 23 deste mês.

Antes, na quarta-feira, dia 8, as mulheres que estiverem visitando o centro de compras e lazer poderão ser surpreendidas e ganhar mimos. A ação, um carinho do empreendimento no dia consagrado ao público feminino, ocorrerá no período das 17h às 19h, nos corredores.



A mostra itinerante "Somos Todas Guerreiras" é uma realização do “Projeto Guerreiras”, numa iniciativa do Centro Oncológico Mogi das Cruzes em parceria com a Rede Guiomar Pinheiro Franco, e traz um ensaio fotográfico feito com mulheres que venceram o câncer, todas caracterizadas com roupas de guerreiras em cenários de arquitetura medieval.

O projeto surgiu com o objetivo de humanizar o enfrentamento do câncer, bem como chamar atenção para a prevenção e diagnóstico precoce, além de incentivar o resgate da autoestima e a transmissão da ideia de força, coragem e superação. A ideia é reforçar que o diagnóstico da doença não é o fim, mas sim o começo da luta e da autotransformação para uma versão guerreira.

Para a realização, foram convidadas 13 mulheres recém-curadas de câncer de mama para uma sessão especial de fotos, na qual elas foram produzidas com roupas típicas de mulheres amazonenses, que, segundo a lenda, removiam um dos seios para conseguirem envergar melhor o arco, o que as tornavam guerreiras reconhecidas. A curadoria é de Vera Lucia Silva Souza, com material dos fotógrafos Deyse Palmesi e Jean Silva.

A mostra tem percorrido a região desde outubro do ano passado e nessa semana chega ao Suzano Shopping para uma temporada à disposição dos visitantes. Está montada no espaço Viva Mais, no corredor da expansão (próximo da choperia Brahma) e pode ser visitada todos os dias, durante o horário de funcionamento do shopping.

Serviço

Exposição “Somos Todas Guerreiras” no Suzano Shopping

O que: Mostra fotográfica de mulheres que venceram o câncer, todas caracterizadas com roupas de guerreiras em cenários de arquitetura medieval – uma iniciativa do Centro Oncológico Mogi das Cruzes em parceria com a Rede Guiomar Pinheiro Franco.

Quando: de 9 a 23 de março.

Onde: Espaço “Viva Mais”, no corredor da expansão (próximo da Choperia Brahma).

Quanto: visitação gratuita, indicada para todas as idades.

Endereço do Suzano Shopping: Rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano.

Mais informações: site www.suzanoshopping.com.br ou (11) 2500-7940.