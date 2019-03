Suzano Skate Park e Viveiro Municipal são certificados

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou a entrega de certificados do treinamento sobre Suporte Básico de Vida, que ocorreu em janeiro deste ano, a sete monitores e instrutores do Viveiro Municipal Tomoe Uemura e do Suzano Skate Park.

Durante a capacitação, os servidores receberam noções a respeito de como agir em casos de acidente, desde primeiros-socorros a procedimentos para facilitar e agilizar resgates. A solicitação para o treino foi feita pela Diretoria de Praças, Parques e Jardins à Secretaria Municipal de Saúde.

Desde então, assistências já foram prestadas pelos funcionários em ocorrências no Suzano Skate Park, que era um dos focos do curso, por se tratar de um local para prática de esporte radical. O auxiliar administrativo Wellington Martins disse que a capacitação foi fundamental para que o atendimento fosse possível. “Três skatistas se acidentaram na pista e nós estivemos preparados para atendê-los até que o socorro chegasse”, contou.

No curso realizado em 8 de janeiro (terça-feira), as orientações foram prestadas pelo enfermeiro Jefferson Azevedo, que integra o Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Samu de Suzano.

Além de promover a capacitação, a unidade também entregou aos funcionários kits básicos com insumos. “Com isso, eles estão preparados para fazer o atendimento inicial e promover uma comunicação mais efetiva com o Samu. O objetivo também é proporcionar a melhor resposta em menos tempo possível”, explicou.

“A nossa equipe está sempre buscando se qualificar para melhor atender os cidadãos. Entendemos que estamos em um grande espaço de lazer e passível de incidentes que nunca esperamos. Porém, caso ocorram, com esta importante parceria estaremos preparados para agir com mais segurança e confiança”, comentou o diretor de Parques, Praças e Jardins, Márcio Alexandre de Souza.