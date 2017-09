Suzano solicita reforço de policiamento após furtos no pátio do Casa Branca

A Secretaria de Segurança Cidadã informou, por meio de nota, que por determinação do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), solicitou reforço de policiamento à Polícia Militar (PM) para o Pátio Municipal, localizado no Casa Branca, após os três casos de furto a motos registrados no local. De acordo com a pasta, serão realizadas rondas periódicas na área, em ação conjunta com a Guarda Civil Municipal (GCM).

Além do aumento na segurança do local, a Prefeitura pediu a administradora do pátio um relatório completo da situação do espaço para traçar um plano a fim de aumentar a segurança do equipamento público. Até a tarde de ontem, o documento não tinha sido entregue. O prazo vai até este sábado (16).

Conforme o DS publicou, a PM confirmou que vai intensificar o policiamento no bairro Casa Branca. De acordo com o 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), a maior segurança na área acontecerá por meio de viaturas de Radiopatrulhamento e Ronda com apoio de Motocicletas (Rocam).

Em nota, o comando do 32º BPM/M informou que ações já foram tomadas no sentido de intensificar o policiamento de forma estratégica. Medidas que já obtiveram resultados positivos, como a prisão de criminosos em flagrante. Na última sexta-feira, por exemplo, por volta das 2h30, oito indivíduos foram presos quando furtavam 11 motocicletas no pátio. Com eles, foram apreendidos também cinco celulares, entre um deles com queixa de furto.

Outro caso aconteceu na noite do último domingo (10). Por vota das 22h30, policiais militares detiveram dois indivíduos no bairro Jardim Colorado, que estavam com motos de procedência duvidosa. Na Delegacia Central de Suzano, o delegado de plantão, após tomar conhecimento do fato, determinou a elaboração do Boletim de Ocorrência (B.O.) de Averiguação de Receptação, sendo que as partes foram ouvidas e liberadas.