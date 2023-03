Suzano supera 3 toneladas de alimentos arrecadados

A Prefeitura de Suzano contabilizou a doação de três toneladas de alimentos e 15 mil itens de higiene, colchões e peças de roupa em bom estado nesta segunda-feira (13) para apoio às famílias atingidas pelas chuvas da última sexta (10/03).

Ao longo desta semana, a administração municipal segue com a força-tarefa para arrecadação de materiais diversos no prédio do antigo Restaurante Popular, que fica na rua Dr. Felício de Camargo, 630, no centro, das 8 às 17 horas.

Até o momento, a mobilização ofereceu apoio a cerca de 500 famílias de 12 bairros da cidade. Entre os materiais recebidos estão 10,3 mil peças de roupa, 500 kits de higiene pessoal, 500 itens de dormitório (colchões e cobertores) e 200 pares de sapatos.

O montante seguirá sendo distribuído ao longo dos próximos dias, ao passo que a prefeitura também oferece alojamento para os munícipes que precisarem de um abrigo provisório.

O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, afirma que toda a administração está trabalhando de forma constante para que as famílias sejam amparadas o mais rápido possível. “Nossa ação não tem prazo para acabar”, disse.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, ressalta que a mobilização só é possível graças ao apoio de entidades e do povo suzanense, que está pensando no próximo.

“Estamos fazendo tudo ao nosso alcance para dar esse apoio às famílias, de forma que elas se sintam mais seguras diante deste cenário. As doações são parte fundamental dessa retomada e, por isso, em nome de cada morador atingido, agradeço a todos que contribuíram e que seguirão conosco em prol de quem mais precisa”, destacou.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi pontua que o auxílio imediato é prioridade no momento, mas as ações para evitar novas situações como estas já estão sendo planejadas.

“Estamos realizando estudos técnicos para implementação de melhorias no sistema de drenagem nos bairros que mais foram atingidos nestas chuvas. Assim, mesmo com os impactos naturais, Suzano poderá estar melhor preparada para redirecionar toda a água”, pontuou.