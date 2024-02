Suzano tem 19 obras em andamento com investimentos de R$ 120 milhões

A Prefeitura de Suzano registra 19 obras públicas em andamento nos quatros cantos da cidade que somam um investimento de R$ 119,9 milhões que garantirão a implantação de novos equipamentos nas áreas de Educação, Esporte, Saúde, Bem-Estar Animal, Mobilidade, Lazer e Segurança. Os recursos são provenientes não só dos cofres municipais como também por meio de emendas parlamentares; de parcerias com empresas, a partir do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV); e pelo Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento voltado ao Setor Público (Finisa), da Caixa Econômica Federal.

A melhoria na oferta de ensino contará com o suporte da nova escola que está sendo construída no Jardim Gardênia. A unidade educacional segue um projeto próprio desenvolvido pelas equipes das pastas de Planejamento Urbano e Habitação e de Educação, com capacidade para 480 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. O ambiente deverá contar com oito salas e espaço multiuso. As obras, que estão sob a responsabilidade da construtora MRV, seguindo o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) elaborado pela administração municipal, estão em fase de acabamento e a expectativa é contar com o equipamento para o ano letivo de 2024.

Para incentivo à prática esportiva, a prefeitura está concluindo as intervenções necessárias para a inauguração do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), no bairro Jardim Santa Inês, que está sendo implantado no cruzamento das ruas Vicente Scalice e Guilherme Garijo. O complexo, que será entregue em breve, compreende um ginásio poliesportivo coberto, pista de atletismo e salas de apoio. O investimento total para o equipamento foi de R$ 4,1 milhões. A empresa responsável pelas obras é a Shop Signs Obras e Serviços Ltda.

Saúde

Na área da saúde, seguem a todo vapor as obras do Hospital Federal, que chegou a 40% de conclusão, cumprindo as etapas de estrutura e alvenaria. Atualmente, está ocorrendo a segunda fase que contemplará o acabamento do piso e a instalação dos sistemas de climatização, de gases medicinais, de cabeamento estruturado, de controle de acesso e de atendimento de senha, entre outros. As obras estão sendo executadas pela empresa Scopus Construtora e Incorporadora Ltda., com o investimento de R$ 61.219.241,70, que contará com aporte do governo federal. O hospital terá 9 mil metros quadrados (m²) e garantirá 25 mil atendimentos mensais em demandas de urgência e emergência, bem como de imagens.

Ainda na saúde também está em andamento a construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque do Colégio, nas imediações do bairro Cidade Edson. A unidade atenderá um público superior a 10 mil pessoas e ficará localizada na rua Inácio Garcia. O investimento é de R$ 1.050.591,96, oriundos do governo do Estado, viabilizados por meio de emenda parlamentar do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o deputado André do Prado. Com previsão de uma estrutura superior a 800 m², o posto de saúde vai abrigar diversos consultórios para atendimento pediátrico, ginecológico e de clínico geral, uma farmácia, e espaços para procedimentos, como aplicação de vacinas, curativos e retiradas de pontos. A empresa responsável pelas obras é a JB Serviços Gerais Ltda.

Outro projeto em curso é o da Unidade Básica de Saúde (UBS) Antonio Augusto Nunes, no Jardim Natal, que será inteiramente remodelada, garantindo mais conforto e maior oferta de serviços a todos que utilizam o equipamento, que terá ampliação da equipe com mais um clínico, um ginecologista, e atendimento de 3 mil pacientes. Com essa ampliação, a unidade poderá receber mais de 13 mil pessoas por mês.

A revitalização da unidade ainda contemplará ampliação da recepção, reforma do telhado, pintura, reparos nas partes elétrica e hidráulica, melhorias na área existente, de 290 m², e especialmente a construção de outros 208 m², justamente o local que comportará os novos consultórios, sendo quatro gerais, um ginecológico e um de enfermagem. O valor da obra é estimado em R$ 2.010.450,15, com recursos municipais, tendo prazo de execução estimado em aproximadamente 12 meses.

Buscando a ampliação da oferta de especialidades, a Clínica da Família, instalada na avenida Jaguari, 37, no bairro Cidade Boa Vista, deverá ser apresentada à população em abril. Neste novo espaço será ampliado os atendimentos nas áreas de Odontologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Psicologia, Oftalmologia, Ginecologia e Obstetrícia. Estão sendo investidos R$ 1 milhão em obras estruturais e R$ 501.225 em mobiliário, com recursos federais e por meio de emenda parlamentar do então deputado federal Marco Bertaiolli.

A infraestrutura necessária para o cuidado com os animais também será contemplada com a implantação do Centro de Bem-Estar Animal, que vai ser instalado no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). O espaço contará com clínica veterinária, gatil e um abrigo com capacidade para cerca de cem pets que foram abandonados. O espaço terá 346 m² de área construída e contará com recepção e salas de atendimento e cirurgia, sendo possível realizar procedimentos de baixa e média complexidade.

O equipamento possibilitará fazer castrações, vacinações e algumas cirurgias e estará disponível para qualquer morador da cidade. A obra está orçada em R$ 1.031.009,67, sendo R$ 600 mil provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Marcio Alvino, intermediada pelo vereador Márcio Alexandre de Souza, o Márcio Malt, além de verba complementar da administração municipal. A execução dos trabalhos será concluída neste ano por meio da empresa Fort Service Company & Construtora Eireli.

Mobilidade

No que diz respeito à mobilidade urbana, destacam-se as obras de prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen. As intervenções, que já estão em andamento, promoverão a extensão da via entre a rua José de Almeida, no Jardim Imperador, e a estrada Santa Mônica, no Parque Santa Rosa, num trecho de 1,3 quilômetro. Assim que os trabalhos forem concluídos, serão proporcionadas novas possibilidades de mobilidade urbana na região central, já que será aberta uma nova via pavimentada que passará pelos bairros Jardim Márcia, Jardim Nena, Jardim Suzanópolis e Jardim Quaresmeira, permitindo ainda conexões com a rua Regina Cabalau Mendonça, a estrada dos Fernandes e à região do Jardim Casa Branca. Atualmente está em fase de implantação uma rotatória que facilitará a fluidez do tráfego de veículos naquela região.

A empresa responsável pela execução dos serviços é a Oestevalle Pavimentações e Construções por meio de um investimento R$ 15,6 milhões para execução do projeto, sendo R$ 11,7 milhões oriundos de recursos federais, intermediadas pelos deputados Marcio Alvino (federal) e André do Prado (estadual), e outros R$ 3,9 milhões provenientes dos cofres municipais.

Entre outros serviços relacionados às melhorias no deslocamento, podem ser citadas as ações de infraestrutura viária na região central como a alça de acesso para o viaduto Leon Feffer, com investimento de R$ 5,2 milhões e obras sob responsabilidade da empresa Oestevalle; as intervenções na avenida Jorge Bey Maluf, com investimentos de R$ 8,4 milhões, e trabalhos sendo executados pela mesma empresa; e as revitalizações da rua Manoel da Silva Ribeiro, no trecho entre a rua Doutor Aniz Fadul e a rua Benedito Faria Marques; e da rua Benedito Faria Marques, no trecho entre a rua Cidade de Diadema e a rua Manoel da Silva Ribeiro, no Parque Maria Helena, com recursos de R$ 300 mil; além de pavimentação e drenagem na rua Emílio de Ré, e também o recapeamento das ruas Luciano Godoi e Cora Marcolongo dos Reis, no Jardim Márcia, totalizando R$ 2,3 milhões em obras, que ficaram sob a responsabilidade da empresa SM Comércio e Serviços LTDA.

Na região sul, está sendo construído o Terminal Rodoviário de Palmeiras, na estrada do Koyama, 365. O local terá, de início, oito linhas para atender cerca de 11 mil passageiros por dia. Estão previstos investimentos de R$ 6.377.089,38. As intervenções são tocadas pela PS Engenharia, Construção e Comércio Ltda, com previsão de término para este ano.

Outras áreas

Com objetivo de ampliar os espaços de lazer e convivência, a prefeitura está revitalizando a área que compreende as avenidas Atlântida, Atlântica, Manoel Virgínio de Jesus e a rua 14, no Jardim Revista. O espaço receberá uma pista de caminhada e nova calçada com 2,93 quilômetros de extensão e passará por um processo de aperfeiçoamento de drenagem, revitalização de quadra esportiva e instalação de um playground. Denominado “Corredor Ecológico”, o projeto é totalmente novo e tem prazo de execução previsto para o primeiro semestre. A obra ficará sob responsabilidade da empresa Renov Pavimentação e Construções Ltda. e terá investimento da administração municipal de R$ 1.560.606,00, por meio do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento voltado ao Setor Público (Finisa), da Caixa Econômica Federal.

Na Vila Maluf, também está em andamento a revitalização da Praça Ana Falsarella Guardia. O projeto contempla a reforma da quadra, novos espaços com areia para a prática esportiva, instalação de piso intertravado, construção de rampas de acessibilidade e pista de caminhada, além do replantio de grama. Os serviços ainda vão garantir melhorias na academia ao ar livre, no playground e promover a reconstituição do alambrado e da mureta da quadra já existente. A previsão é de que todas as atividades, que estão sob a responsabilidade da Renov, sejam concluídas no primeiro quadrimestre. O valor do investimento é de R$ 887.123,97 provenientes de recursos da Finisa.

Para aprimorar as ações relacionadas à segurança, a administração municipal está conduzindo as obras da nova sede da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, que deverá ser entregue no primeiro semestre. O equipamento, localizado na avenida Nadir Dias Figueiredo, no Jardim Miriam, está sendo readequado para abrigar os grupamentos da Guarda Civil Municipal (GCM) e o setor administrativo da pasta.

Atualmente, o prédio está passando por reforma do telhado, substituição de portas, limpeza mecanizada do terreno e execução de fundação para receber o Canil, que terá capacidade para até dez cães. O investimento da prefeitura é de R$ 1.252.448,34, e estão sendo executados pela empresa Brasercom Serviços Ltda.

Demais obras

Entre outras intervenções em andamento, ainda podem ser citadas a escola que está sendo construída próxima à Panco, que será instalada por meio de EIV junto às construtoras Tenda e MRV, na rua Nelson Siqueira, 105, no bairro Chácara Faggion, para atender 340 alunos da educação infantil e o ensino fundamental; a implantação do Mercado Municipal, no cruzamentos das ruas Konoe Endo e Nove de Julho, no centro, com 660 m², que demanda investimentos no valor R$ 393 mil e está sob responsabilidade da empresa JB Serviços Gerais Ltda; e a reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, no Parque Residencial Casa Branca ao valor de R$ de 6,2 milhões, cujas obras serão executadas pela empresa Fort Service & Construtora Ltda.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi ressaltou a abrangência das obras, que promoverão o desenvolvimento do município em diversos aspectos. “Com a implantação de novos equipamentos públicos e a requalificação de vias estratégicas da cidade, garantiremos avanços significativos na qualidade de vida de nossos munícipes. Serão ofertadas mais vagas na rede municipal de ensino, mais atendimentos na Saúde, mais espaços de lazer e mais segurança para a nossa população. Estamos promovendo um conjunto de melhorias que beneficiarão a todos que moram e trabalham na cidade”, afirmou o chefe do Poder Executivo municipal.