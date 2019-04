Suzano tem 36,76% com cadastro biométrico; plantão acontece neste sábado

Os dois cartórios eleitorais de Suzano realizaram o cadastro biométrico , até a tarde desta sexta-feira (12), de 36,76% do eleitorado total da cidade. Dos 217.512 eleitores, apenas 79.972 efetuaram o procedimento. Para aumentar esse número, neste sábado (13) será realizado o "Plantão da Biometria". A iniciativa ocorrerá em todas as zonas eleitorais do Estado e tem por objetivo efetuar o cadastramento biométrico dos eleitores que ainda estão pendentes neste procedimento. O atendimento acontece das 8 às 13 horas.

Na 181ª Zona Eleitoral, localizada na Rua Mirambava, ao lado do Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão, a expectativa é que 250 atendimentos sejam realizados. Até a tarde desta sexta-feira, dos 117.088 eleitores do cartório, 42.506 efetuaram o cadastro biométrico, o que representa 33,83%.

A chefe do cartório 181,Imaculada Pires Conceição, afirmou que a intenção da iniciativa é dar oportunidade para aqueles que trabalham, durante a semana e não podem comparecer ao cartório, para realizar o cadastro biométrico. "Será um plantão e o interesse a cadastrar o máximo de eleitores", enfatizou.

Já na 415ª Zona Eleitoral, localizada na Rua Benjamin Constant, a expectativa é realizar o cadastro biométrico de 50 eleitores. Até a tarde desta sexta-feira, dos 100.418 eleitores do cartório, apenas 37.466 efetuaram o procedimento, o que representa 36,83%.

Documentos

Para efetuar o cadastro biométrico, os eleitores devem estar com um documento oficial com dados atualizados e com foto; comprovante de residência recente - até três meses - em nome do próprio eleitor; e se possuir, o título eleitoral.

Agendamento

Os eleitores também podem fazer o agendamento prévio por meio do site (www.tre-sp.jus.br).