Suzano tem mais de 300 motoristas prontos para volta às aulas neste mês

Suzano conta com mais de 300 motoristas para estudantes da escola estadual, municipal e particular do município. As aulas estão previstas para voltar na próxima segunda-feira (6) tanto na Prefeitura de Suzano quanto no Estado.

A informação da Associação de Transporte de Suzano (Atessuz) também mostra 140 associados somente na cidade.

Só o proprietário do Transporte Escolar Tio Juan, Juan Junior, disse que na cidade tem 75 alunos diariamente.

O Tio Juan comenta como estão os preparativos neste período. “Nós não temos tempo hábil para se preparar. O mês de janeiro é sobrecarregado, pois é um período que precisamos fazer todos os concertos, as vistorias da Prefeitura e do Ciretran, procurar novas crianças e fechar novos contratos para o ano letivo. Além de montar os itinerários para segunda-feira”, explicou.

Antes atendia 26 bairros e agora o itinerário passa por Casa Branca, Jardim Saúde, Caxangá e Vila Barros. “No itinerário sempre foco em iniciar pelos alunos maiores, com os adolescentes, porque normalmente eles chegam mais cedo na escola", completou.

O presidente da Atessuz, Josmar Osmir, chama a atenção para os cuidados que os responsáveis pelas crianças e adolescentes precisam ter. “Alerta para pegar veículos cadastrados na Prefeitura de Suzano, exigiam o documento do motorista e autorização da Prefeitura para mostrar que é um veículo legalizado", avisa.