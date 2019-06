Suzano terá audiência pública sobre acordo para processos da Santa Casa

Atualizado às 18h44

O Teatro Municipal Dr. Armando de Ré receberá nesta sexta-feira (14), às 13h30, uma audiência pública para apresentação de proposta de acordo para os processos trabalhistas da Santa Casa de Misericórdia de Suzano em fase de execução.

Além do prefeito Rodrigo Ashiuchi, estarão presentes o juiz responsável pelo Juízo Auxiliar em Execução (JAE) do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, bem como representantes do Ministério Público do Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – 55ª Subseção, além de outras autoridades e juízes do Trabalho da Comarca de Suzano – 1ª e 2ª Vara.

Segundo o chefe de Gabinete da prefeitura, Afrânio Evaristo da Silva, o convite para participação é para todos, com ênfase aos credores. "Na ocasião, será apresentada a proposta de acordo para os processos trabalhistas, que tramitam perante o JAE. Por isso, esperamos que compareçam o maior número de credores, pois nosso objetivo é que entendam as propostas apresentadas durante a audiência e também para que possam decidir se vão aderir a elas", explicou.

A ação faz parte do plano de trabalho apresentado pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi ao juiz responsável pelo JAE, Gabriel Borasque de Paula, durante reunião decisiva no dia 31 de maio, que resultou na suspensão do leilão da Santa Casa. Além da audiência, o chefe do Executivo suzanense, ao lado do Conselho Fiscal e do setor jurídico da entidade e da prefeitura, também apresentou um plano de pagamento das dívidas, com a participação de vereadores e deputados estaduais e federais.

O evento, que é aberto para toda a população, está marcado para ter início às 13h30 e será realizado no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, na rua General Francisco Glicério, 1.354, no centro.