Suzano terá chuvas e baixas temperaturas no final de semana

Os próximos dias devem ser de sol, porém com muito frio em Suzano. O cenário carregado que pairou sobre a cidade ontem e permanecerá durante o dia de hoje, com chuvas, mas em menor intensidade, deve perder força neste sábado (6) e dar lugar ao sol. As informações são do portal Climatempo.

O tempo ainda ficará fechado hoje, com chances de chuva. Segundo o portal, a cidade deve receber 16 milímetros de água, quantidade bem abaixo do que estava previsto para ontem (50 milímetros). A chuva deve cair durante o dia e, à noite, o céu ficará nublado, com possibilidade de chuviscos. A temperatura deve variar entre 11 e 15° nessa sexta-feira. A cidade deve amanhecer sob muito frio, com temperatura na faixa dos 6° neste sábado.

O sol deve aparecer durante o dia, mas a temperatura não deve passar dos 15°. À tarde, a quantidade de nuvens aumenta, mas não há previsão de chuva. A temperatura mínima prevista na cidade é de 5°.

Já no domingo, a situação deve ser parecida, porém não há previsão para geada. O dia deve amanhecer com sol e o céu deve ficar limpo durante todo o dia. A temperatura deve variar entre 7 e 16°.

Preferência

O tempo frio é o sonho de muitas pessoas que sofrem com o calor e o suor característicos do verão. Essa época do ano é a preferida do auxiliar de vendas, Filipe Lima, 31. Segundo ele, as condições climáticas previstas para os próximos dias são favoráveis porque, além de transpirar muito no calor, ele não sofrerá o impacto que as manhãs frias causarão. "Eu prefiro as temperaturas baixas porque transpiro muito. O bom é que eu só entro no trabalho às 10 horas, então não passo tanto frio porque quando saio de casa, o tempo já está um pouco mais quente", afirma.

"Esse tempo está indeciso, mas desse jeito está bom. É melhor estar em casa com esse tempinho do que na praia quando está calor. Para nós, que estamos de férias, é melhor ainda", comemora Fátima Barbosa, 51, professora.

Os professores que, aliás, foram às compras na primeira semana de férias escolares. A chuva forte que caiu em alguns momentos na tarde de ontem não intimidou Mariza Gomes, 55, que também aproveitou as férias para ir a uma loja de roupas. Assim como Filipe e Fátima, ela também prefere o frio e tem bons motivos para isso. "No calor eu suo, e esse frio é bom até para se alimentar", justifica.