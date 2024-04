Suzano terá 'Mapa de Calor' para apontar bairros com as temperaturas mais altas

Um projeto inédito, em Suzano, vai identificar, por meio de ‘mapa (ou ilhas) de calor’, os bairros mais quentes, com maior temperatura, sob ponto de vista climático.

Atrelado a essa iniciativa, o município também prepara um plano de redução de ruídos e de implementação de áreas verdes.

O anúncio foi feito, na semana passada, pelo secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira. Ele também está interinamente na Secretaria de Meio Ambiente. A expectativa é de que os projetos sejam concluídos até julho deste ano.

“São iniciativas de redução de ruídos e ilhas de calor em enfrentamento às mudanças climáticas”, disse Vieira.

Com a identificação dos bairros mais quentes será aplicada a arborização necessária com a implantação de mais árvores. O objetivo é reduzir temperatura.

O estudo é feito em parceria com a Universidade Mackenzie e será pioneiro no Alto Tietê.

Haverá também parceria com outras secretarias, como Obras, Meio Ambiente e a Defesa Civil.

“A medição está sendo feito sobre o ponto de vista do ruído e do calor”, disse.

A concentração de calor está diretamente associada à ausência de vegetação urbana.

A melhor ferramenta de amenização do calor é a arborização.

O secretário explicou que Suzano vem investindo em meio ambiente e sustentabilidade. Por exemplo, assinou a primeira Parceria Público Privada (PPP) para a área de resíduos sólidos. Uma empresa contratada vai construir uma Usina de Reciclagem para zerar os resíduos aos aterros sanitários.

REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO

O secretário falou também sobre outro assunto da área de Planejamento: a requalificação do Centro de Suzano. O projeto está na pauta. Ele lembrou que, em parceria com a Associação Comercial e Empresarial (ACE), a Prefeitura chegou a fazer pesquisa sobre o futuro da região central. “O Centro expandiu. A cidade cresceu. Primeiro desenvolvemos estudo e apresentamos ao Ministério das Cidades. Mas não conseguimos os recursos. Suzano merece requalificação, principalmente nas áreas livres, calçadas. Tem potencial do ponto de vista do comércio. Mas é um projeto custoso. Talvez tenha de ser rediscutido”, disse.

O secretário afirmou que um dos planos importantes, nesse momento, é de mais áreas verdes para amenizar problemas de inundações na região central.

Esse plano prevê a ampliação dos número de árvores e praças.

“Área verde é diferente da permeável. A grama serve para a água entrar, mas não reduz aquecimento. O Centro não tem percolação de água. Chove e a água leva horas ou dias para entrar no solo. Porque estamos em uma área de várzea. O solo não consegue absorver”, disse.

Por isso, em locais fora do Centro é preciso áreas verdes para reduzir a água que chegará.