Suzano terá pré-conferências de Saúde a partir desta quinta-feira

A Secretaria de Saúde de Suzano e o Conselho Municipal de Saúde realizam, a partir desta quinta-feira (14), pré-conferências regionais do setor. Os encontros, previstos para ocorrer nos distritos de Palmeiras e de Boa Vista e na região central, antecedem a Conferência Municipal de Saúde e têm como objetivo discutir propostas para melhorias do Sistema Único de Saúde (SUS) com profissionais da área e a população usuária do serviço público. Neste ano, o evento principal será realizado em 6 de abril (sábado) e terá como tema “Democracia e Saúde” e o slogan “Sua voz, seu direito, sua conquista”.

O distrito de Palmeiras será a primeira localidade a receber pré-conferência, no Centro Cultural Palmeiras Professor Luiz Antônio da Silva (Rua Crispim Adélio Cardoso, 42 – Recanto Feliz), nesta quinta-feira (14), a partir das 17h30. A reunião é aberta a trabalhadores e gestores das unidades de saúde, bem como à população em geral. Em seguida, o evento ocorrerá no distrito do Boa Vista, região norte da cidade. Está agendado para acontecer em 19 de março (terça-feira), no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Sousa Candido (Rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Gardênia Azul), no mesmo horário.

Já a reunião na área central será realizada no Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato (Rua Domingos Vitorino, 68 – Jardim Cacique), no dia 21 (quinta-feira), também às 17h30. Após discussão e aprovação das propostas de melhorias do SUS levantadas em cada região, o assunto será levado à Conferência Municipal de Saúde, que acontecerá no dia 6 de abril (sábado), na Escola Municipal Antônio Marques Figueira (Rua Missionária Sara Cooper, 27 – Centro), a partir das 8h30. Nela serão escolhidos os representantes para a 8ª Conferência Estadual de Saúde, que culminará na 16ª Conferência Nacional de Saúde.

De acordo com o chefe da pasta, Luis Cláudio Rocha Guillaumon, a ação tem o objetivo de garantir o fortalecimento do processo democrático de participação social na gestão do SUS. “Para a etapa municipal ter maior êxito, é necessário garantir ampla presença popular, a fim de pautar as reais demandas da cidade, encaminhar propostas para a discussão em nível estadual e nacional e assim assegurar a presença no processo decisivo sobre políticas públicas de saúde”, disse o secretário.

Neste ano, a fase estadual ocorrerá entre os dias 16 de abril e 15 de junho. Brasília vai sediar a 16ª Conferência Nacional de Saúde de 4 a 7 de agosto. A etapa federal vai contemplar os eixos temáticos “Saúde como Direito”, “Consolidação dos Princípios do SUS” e “Financiamento”.