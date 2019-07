Suzano terá sorteio de 600 novas vagas de natação e hidroginástica no Portelão

A Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano abrirá inscrições para um sorteio público referente a aulas gratuitas de natação e hidroginástica no próximo dia 15 (segunda-feira). Ao todo, 600 vagas estarão disponíveis para a piscina do Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão. O prazo para se cadastrar seguirá até 20 de julho (sábado).

De acordo com a pasta, 250 vagas são para hidroginástica, 150 para natação adulto e 200 para natação infantil. Para concorrer é preciso apresentar RG e comprovante de endereço de Suzano na sede da secretaria, localizada na rua Barão de Jaceguai, 375, das 8 às 17 horas. O sorteio público está marcado para ocorrer em 22 de julho (segunda-feira), no Portelão, às 19 horas.

Não há limite de idade para as inscrições, a partir dos 7 anos. Os alunos de aulas municipais de qualquer modalidade aquática não poderão participar, pois não é permitido o acúmulo de matrículas. As vagas surgiram a partir de desistências e desligamentos por falta. A piscina do Portelão atende 2,2 mil munícipes atualmente.

De acordo com o secretário Arnaldo Marin Júnior, não haverá lista de espera após o sorteio. “A nossa expectativa é de receber até 600 interessados por dia durante a semana de inscrições. Inclusive, teremos um plantão especial no sábado (20) para atendimento da demanda e assegurar que todos tenham oportunidade de concorrer”, disse. Aulas de natação e hidroginástica também são oferecidas nas piscinas do Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, e do Parque Municipal Max Feffer, mas desta vez não há vagas para esses locais.

A lista dos sorteados será divulgada e fixada no Portelão, sendo que cada inscrito deve se atentar ao prazo de matrículas. Os contemplados terão até 23 de agosto para apresentar os documentos junto ao Departamento Técnico (portaria 2 do Portelão), sendo necessário levar duas fotos 3x4, cópia do RG, cópia do comprovante de residência e atestado médico para a modalidade escolhida.