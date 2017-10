Suzano vai enviar representante para 11ª Conferência Nacional de Assistência Social em Brasília

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, vai enviar o servidor Samuel Rocha de Souza para participar da 11ª Conferência Nacional da Assistência Social, que será realizada entre os dias 5 e 8 de dezembro, em Brasília. Sob o tema “Garantia de Direitos no Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (Suas)”, o evento tem o objetivo de promover uma discussão acerca dos desafios e das propostas para o bem estar da sociedade.

Ao lado da delegação do Estado de São Paulo, que conta com 174 integrantes – definidos entre os dias 3 e 5 de outubro durante a 11ª Conferência Estadual da Assistência Social –, e da comissão do Alto Tietê, Suzano contribuirá, na oportunidade, com seis propostas, que serão discutidas durante a Conferência Nacional.

De acordo com o secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Claudinei Valdemar Galo, quatro propostas são direcionadas ao contexto nacional. As indicações envolvem o auxílio às pessoas com mais de 60 anos, com deficiência (PCDs) e as contempladas com o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Já as outras duas propostas, destinadas ao Governo do Estado de São Paulo, se referem ao benefício do programa “Bolsa Família” e ao certame da gestão democrática e de controle social da Assistência Social.

Segundo Galo, as conferências são importantes para ampliar as práticas e as políticas públicas voltadas à Assistência Social, com direito à valorização do acolhimento. “Passamos pelas pré-conferências, pela 11ª conferência municipal e estadual. Agora, seguimos para o evento nacional, que contará com a participação de representantes do poder público e da sociedade civil de todos os 26 estados brasileiros, bem como do Distrito Federal. Acredito que com a conferência nacional, Suzano vai poder contribuir com o país por meio das propostas”, afirmou.

Trajetória

O processo de elaboração teve início com a realização de quatro pré-conferências municipais realizadas no município nos dias 4, 6, 11 e 13 de julho. Em seguida, a 11ª Conferência Municipal da Assistência Social foi realizada em 28 de julho, na Escola Municipal (E.M.) Antônio Marques Figueira. Na oportunidade, 60 propostas foram apresentadas para a cidade, além de duas para o Estado de São Paulo e quatro para o governo federal.

A construção das propostas passou, também, pela Câmara Técnica da Assistência Social do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) no dia 20 de setembro. Por fim, antecedendo o encontro nacional, nos dias 3 e 5 de outubro foi promovida a 11ª Conferência Estadual da Assistência Social.