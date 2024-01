Suzano vai ganhar UPA no distrito de Palmeiras

A cidade de Suzano vai ganhar mais uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas. Desta vez, o equipamento será construído no distrito de Palmeiras, com a expectativa de atender entre 8 e 12 mil pessoas por mês. A novidade foi compartilhada nesta sexta-feira (29/12) pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi e pelo secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, após as autoridades assinarem o documento de autorização de abertura de licitação para a obra.

A unidade ficará no número 42 da rua Crispim Adelino Cardoso, na Chácara Nossa Senhora Aparecida, no distrito de Palmeiras, com um investimento estimado em R$ 8.087.695,01. A previsão é de que, após o processo licitatório, a empresa vencedora construa a UPA em até 18 meses.

Acompanhados do secretário municipal de Governo, Alex Santos, Ashiuchi e Ishi destacaram a importância de uma UPA 24 horas na região sul de Suzano, acolhendo uma demanda diária de mais de 350 pessoas por dia. “O novo equipamento de Saúde será essencial para o atendimento à população de Palmeiras, com médicos à disposição 24 horas e uma equipe preparada para atender às necessidades das famílias da região”, informou o chefe do Executivo.

Segundo o secretário municipal de Saúde, assim como ocorre na UPA do Jardim Revista, a unidade de Palmeiras contará com serviços 24 horas em Clínica Geral e Pediatria, sob tutela de uma equipe de Saúde capacitada. “Entendemos a necessidade de ampliar o atendimento da Rede de Urgência e Emergência, sobretudo na região de Palmeiras. Por isso, hoje, autorizamos o processo licitatório e, assim que concluído, daremos início às obras. Tenho certeza de que será uma nova realidade para a Saúde de Suzano”, disse Pedro Ishi.

Por fim, Ashiuchi relembrou as recentes conquistas de obras da pasta, como na Atenção Básica, com a reforma de todos os prédios próprios dos postos e a entrega de seis novas Unidade Básicas de Saúde (UBSs), sendo no Jardim Brasil, Jardim Revista, Jardim Suzanópolis, Vila Amorim, Jardim Monte Cristo e Jardim Dona Benta.

Já na área de Urgência e Emergência, houve a reforma dos Prontos-Socorros Municipais Adulto e Infantil, assim como a inauguração da UPA do Jardim Revista e a entrega do Hospital Regional do Alto Tietê, junto ao governo do Estado, para internações e cirurgias. Já nas Especialidades, a prefeitura realizou a ampliação do atendimento e a reforma do Laboratório Municipal.

“E muito mais está por vir. Teremos a Clínica da Mulher, na região central, e a Clínica da Família, na zona norte, assim como um espaço para telemedicina. Está em construção o nosso Hospital Federal e uma nova UBS na região da Cidade Edson. Agradeço a todos os colaboradores da Saúde, em nome do secretário Pedro Ishi; agradeço a Câmara Municipal, em nome dos vereadores Leandrinho (Leandro Alves de Faria) e Rogério Castilho; assim como o nosso presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado”, finalizou.