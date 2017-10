Tabacarias e lounges de narguilé de Suzano devem se regularizar até 28 de outubro

Proprietários de tabacarias e de lounges de narguilé - equipamento usado para o consumo de tabaco aromatizado - de Suzano-SP têm até o próximo sábado (28) para se regularizarem. A Prefeitura de Suzano estipulou esta data após uma série de diálogos com os responsáveis pelos pontos de venda do produto fumígeno. Com a determinação, comércios que vendem ou alugam produtos inerentes ao narguilé correm o risco de ser interditados pelo descumprimento das normas sanitárias.

Desde o mês de agosto, a administração municipal vem promovendo encontros com os responsáveis de tabacarias com o objetivo central de debater sobre o processo de regularização das ações de venda. Nas oportunidades, foi exposto que o mercado de narguilé expandiu-se de forma significativa nos últimos anos em Suzano. Agentes da Vigilância Sanitária também falaram da importância de se obedecer os aspectos jurídicos, trabalhistas e operacionais das lojas especializadas na mercadoria fumígena.

Os proprietários de tabacarias também precisam se adequar às normas do Ministério da Saúde, previstas nas leis estaduais que tratam sobre a infraestrutura e a segurança dos frequentadores. O municipal também vem alertando quanto à proibição da entrada de menores de 18 anos e à regulação da comercialização de alimentos e de bebidas nos endereços.

Segundo o diretor da Vigilância Sanitária de Suzano, Mauro Vaz, os procedimentos foram motivados por uma série de reclamações por parte de cidadãos em virtude de problemas com tabacarias e lounges:

“Ao longo dos últimos meses, apresentamos de maneira clara alguns dos pontos necessários para a regularização dos comércios que trabalham com narguilé. Estamos (governo) à disposição de todos para ajudar neste processo de regularização, que a médio e a longo prazo vai beneficiar não apenas os proprietários dos pontos, mas, também, os frequentadores e a comunidade como um todo”, opinou Vaz.

A Vigilância Sanitária de Suzano também vem fornecendo materiais de estudo aos donos dos comércios de narguilé com as regulamentações e as portarias federais e estaduais. Durante as abordagens, esclareceu-se, ainda, que não é possível gerar exceções para funcionamento em nível municipal.

Mais informações sobre o assunto podem ser adquiridas pelo telefone (11) 4745-2060, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.