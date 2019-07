Temperaturas em Suzano devem variar entre 26 e 27 graus

Dados do portal Climatempo apontam que as temperaturas devem variar entre 26ºC e 13ºC graus até o final de semana em Suzano, com chance de chuva apenas no domingo (28). O aumento da nebulosidade na região vai fazer com que as nuvens apareçam mais.

Nesta quinta-feira, 25, o dia amanhece com sol e as nuvens chegam ao cenário na parte da tarde. A temperatura pode chegar a 23 graus. Já na sexta-feira, 26, sem previsão de chuva, a máxima é de 26 graus e mínima de 14. Dia de sol e a noite deve ficar com poucas nuvens.

Já no sábado, 27, durante a noite há chances de que o céu fique nublado e há a possibilidade de chuviscos. Os termômetros devem marcar 24 graus, como temperatura máxima, e 15 como mínima.

No domingo, 28, as temperaturas caem um pouco. A máxima deve ser de 18 graus e a mínima de 13. Há chance de 40% de chuva e a cidade deve receber dois milímetros de água. O dia será nublado, com garoa na parte da manhã, e o sol pode aparecer à tarde.

METEOROLOGISTAS

De acordo com a meteorologista Aline Tochio, do Climatempo, haverá aproximação de uma frente fria na região, sendo assim, haverá também um aumento de nebulosidade. Contudo, Aline ressalta que os termômetros não marcarão temperaturas baixas como a do começo de julho. "No domingo a temperatura cai um pouco, mas sem recorde de frio, nada como aquele do começo do mês. Na próxima semana a temperatura deve ser amena", finaliza.

A meteorologista Carine Gama, do Somar Meteorologia, afirma que a massa de ar seco continua nessa quinta-feira e no final de semana aparece uma frente fria. Ela salienta que a nebulosidade aumenta o que contribui com a não elevação dos termômetros. "A direção do vento muda e segue ao Sul. Diminui um pouco a temperatura no domingo, no qual há previsão de chuva. A nebulosidade aumenta na região no final de semana".