Time do Emprego tem 60 vagas para capacitação de jovens

O programa Time do Emprego, promovido a partir de uma parceria entre a Prefeitura de Suzano e o governo do Estado, abriu 60 vagas para capacitação gratuita de jovens de 16 a 21 anos. As inscrições podem ser feitas até 5 de abril (sexta-feira) no Centro Unificado de Serviços, o Centrus (avenida Paulo Portela, 210 – Centro). O objetivo é preparar os participantes para o ingresso no mercado de trabalho por meio de palestras e dinâmicas em grupo. Foram colocadas à disposição duas turmas de até 30 alunos cada, para os períodos da manhã e da tarde.

As aulas terão início em 8 de abril (segunda-feira) e serão realizadas de segunda a sexta-feira em dois horários: das 8h30 às 11h30, e das 13h30 às 16h30, com professores e material didático cedidos pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Durante 12 dias, os alunos aprenderão noções sobre elaboração de currículo, como se comportar em entrevistas, orientação vocacional, empreendedorismo, planejamento financeiro e outros temas ligados à motivação profissional.

Para se inscrever, o interessado deve comparecer em horário comercial ao Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), localizado no Centrus. É necessário apresentar RG, Título de Eleitor, Carteira de Trabalho (se não tiver, poderá ser feito na hora) e comprovante de residência.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, reforçou a importância da qualificação dos jovens neste momento de contratações. “Temos uma demanda por jovens no mercado de trabalho e a qualificação desta faixa etária é fundamental para ampliar ainda mais nosso potencial de empregabilidade. Estamos buscando a viabilidade de futuras turmas para outras faixas etárias”, afirmou.

Mais informações sobre as inscrições para o Time do Emprego podem ser obtidas no PAT de Suzano, pessoalmente ou pelo telefone (11) 4742-5515. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.