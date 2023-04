Tiros, carro misterioso, baleados e morte: Miguel Badra vive noite de terror

Moradores do Miguel Badra, em Suzano, viveram uma verdadeira noite de terror nesta terça-feira (25), com dois casos distintos acontecendo em um intervalo de menos de duas horas. Em um dos casos, um homem foi executado com vários tiros dentro de um carro. No outro, três pessoas foram baleadas no meio da rua por um homem em um carro misterioso.

Segundo as informações da Polícia Militar, os casos aconteceram em vias que ficam na mesma região. No caso da execução, a vítima, Ailton de Oliveira, foi alvejada diversas vezes. O corpo do homem foi encontrado dentro de um carro na Avenida Edmilson Rodrigues Marcelino.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e constatou o óbito. Um parente reconheceu a vítima e afirmou que o homem já vinha sendo jurado de morte. A pessoa, no entanto, não soube afirmar quem pode ter sido o autor do crime. Foram encontradas sete cápsulas de pistola. O local foi isolado e a perícia foi realizada. O caso segue sendo investigado.

O outro caso aconteceu na Rua Quatro. Segundo a Polícia Militar, três pessoas foram baleadas durante uma briga de casal. Um homem foi atingido duas vezes no abdômen, uma mulher duas vezes na perna direita e uma outra mulher atingida uma vez, também na perna direita.

Testemunhas disseram à Polícia que o casal estava na rua brigando quando um veículo de cor prata se aproximou e parou próximo às vítimas. Um indivíduo com arma em punho, então, foi em direção ao homem envolvido na briga, apontou a arma e atirou. Ele também acertou as duas mulheres que estavam envolvidas na confusão.

As vítimas foram socorridas e levadas para hospitais da região. Os dois casos foram encaminhados para a Delegacia Central de Polícia de Suzano e seguem em investigação.