TJ confirma instalação da 5ª Vara Cível no Fórum de Suzano e prepara novo juiz

O Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo confirmou ao DS a instalação da 5ª Vara Cível no Fórum de Suzano. Não há data para início do funcionamento. No entanto, o TJ esclareceu que “está em concurso de promoção/remoção de magistrados”. Ou seja, novos juízes e promotores serão disponibilizados para o Fórum.

“Concluído esse concurso, haverá a instalação da Vara, mas não há data prevista para a instalação”, informou o Tribunal de Justiça (TJ).

Atualmente, o Fórum de Suzano conta com quatro varas cíveis, duas criminais e um Juizado Especial Cível.

De acordo com o TJ, de janeiro a março foram contabilizados no Fórum de Suzano 9.599 processos cíveis, 2.865 criminais, totalizando 12.464.

O processo cível possui dois graus de jurisdição: a primeira instância, que demora de 6 a 18 meses, e a segunda, que dura em torno 6 a 14 meses, algo que ocorre também nos processos criminais.

Em raras ocasiões o processo é levado para cortes superiores, podendo se arrastar por 1 a 5 anos.

Em Suzano, a maioria dos casos não chega nesse estágio. Normalmente é resolvido em 1ª e 2ª instâncias.

Com a chegada da pandemia da Covid-19, a tecnologia passou a ser uma forte aliada nesse período, passando a ser utilizada de uma maneira mais intensa.

Entretanto, mesmo com a implementação dos processos digitais, os físicos não se esgotaram.