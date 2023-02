Trabalho com Saúde Mental contempla 470 pessoas

A Prefeitura de Suzano realizou uma série de atividades alusivas à Saúde Mental, em referência à campanha “Janeiro Branco”, nas Unidades de Saúde de Família (USFs) da cidade. Foram mais de 470 pessoas contempladas com palestras, caminhadas e rodas de conversas, abordando a importância de refletir sobre a própria vida, buscar a paz e o equilíbrio emocional.

A coordenação das ações ficou sob a responsabilidade do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), que gerencia as USFs. Já as orientações aos participantes foram passadas pelas equipes que compõem a Atenção Básica de Suzano, incluindo médicos, enfermeiros e colaboradores da Rede de Atenção Psicossocial (Raps), como os psicólogos e psiquiatras.

Determinadas unidades realizaram, no período, um dia de eventos voltados ao tema, como aconteceu nas USFs Jardim Europa (17/01), Jardim Revista (18/01) e Vila Amorim (27/01), que receberam uma decoração toda especial para chamar a atenção à mensagem e à cor da campanha, convidando os usuários que chegavam para uma roda de conversa sobre o tema e palestra com os psicólogos.

Para incentivar a prática de atividades físicas, caminhadas coletivas, que partiram das unidades Vila Fátima (13/01), Suzanópolis (13/01), Jardim Brasil (23/01) e Eduardo Nakamura (30/01), foram organizadas, ao passo que com o intuito de estimular o gosto pela arte e pela música, foi promovida uma apresentação do Grupo Mentes Brilhantes, convidado para interagir com os participantes na USF do Jardim Maitê (27/01).

Outras atividades foram organizadas a fim de garantir o bem-estar e relaxamento dos participantes, como meditação guiada na USF do Jardim Ikeda (24/01), alongamento e dança na USF do Jardim do Lago (12/01). Voltado aos próprios funcionários, também foi reservado um momento na USF Jardim São José, definido como “Cuidando de quem cuida” para dar atenção àqueles que tratam da saúde das pessoas.

Outras ações como auriculoterapia, distribuição de cartazes e bilhetes, filme para crianças e alongamento também foram oferecidas nas USFs.

O secretário Pedro Ishi afirmou que a pasta tem a preocupação de valorizar as ações do calendário da saúde, destacando a importância de desenvolver iniciativas com foco na prevenção das doenças. “Todas as temáticas são muito relevantes porque lembram as pessoas da importância de cuidar da saúde, buscando as orientações necessárias e realizando os exames que devem ser feitos. A Saúde de Suzano abraça essas causas, como o ‘Janeiro Branco’, porque conseguimos mobilizar funcionários e pacientes para a reflexão sobre as mensagens que são passadas nas campanhas”, reforçou o secretário.

O “Janeiro Branco” é um movimento social dedicado à saúde mental e seu objetivo é chamar a atenção da população, das instituições, da sociedade e das autoridades para as necessidades relacionadas ao tema. A cor foi escolhida por justamente representar “telas em branco”, sobre as quais se pode projetar, escrever ou desenhar expectativas, desejos, histórias ou mudanças com as quais desejamos concretizar.