Transporte e Educação iniciam apresentações da peça 'Teatrânsito - O Espetáculo'

As Secretarias de Transporte e Mobilidade Urbana e de Educação iniciaram as apresentações da peça de teatro do projeto “Teatrânsito - O Espetáculo” nesta segunda-feira (13/01). A ação ocorreu às 10h30 na Escola Municipal Eliana Pereira Figueira (avenida Senador Roberto Simonsen, 704 - Jardim Imperador), já no decorrer da tarde a atividade foi promovida na escola José Adelino (rua José Renzi, 390 - Jardim Vitória) às 13h30.

A iniciativa acontece por meio de uma parceria da Prefeitura de Suzano com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e é destinada para alunos da Educação Infantil com idade entre 4 e 5 anos.

De acordo com a programação, a previsão é de que outras sete escolas da rede municipal recebam a apresentação da peça, são elas: Toshio Utiyama (rua Eliziel Alves Costa, 371 - centro); Adélia de Lima Franco (rua Benedito de Lima Franco, 305 - Jardim Amazonas); Carlos Ferreira de Aguiar (rua José de Oliveira, 616 - Vila Amorim); Albano Costa (avenida Jaguari, 121 - Cidade Boa Vista); Avelino de Lima Franco (rua Mário Bochetti, 644 - Cidade Miguel Badra); Luiz Romanato (rua Abel de Matos, 96 - Vila Maluf); e Ana Maria Barbosa (rua Fernando Fiamini, 120 - Parque Maria Helena).

A peça possui um cenário lúdico que remete ao universo da educação no trânsito e conta com placas informativas, apostando em materiais coloridos e na descontração para estimular a reflexão e a aprendizagem dos alunos.

Durante a apresentação, uma música é cantada pelos personagens Belinha e Teko a fim de promover interação com os espectadores.

Além disso, também é efetuada a exibição de um filme que aborda situações de trânsito e, posteriormente, é realizada uma conversa com os estudantes sobre o conteúdo aprendido.

De acordo com o secretário de Educação, Leandro Bassini, as crianças devem ter o contato com este tipo de conteúdo para que no futuro se tornem pedestres e condutores conscientes.

“O principal objetivo é contribuir para que os alunos desenvolvam valores como respeito ao próximo e proteção da vida, que são nossos maiores bens. Além disso, a peça auxilia diretamente na compreensão das crianças em relação aos elementos e situações vivenciadas no trânsito, como a importância de usar cinto de segurança e atravessar na faixa de pedestres”, reforçou.