Transporte promove evento de conscientização em frente ao Terminal Norte

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana promoveu nesta sexta-feira (26/04), na avenida Jorge Bei Maluf, em frente ao Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte, a atividade de conscientização “Paz no trânsito começa por você”, em alusão ao Dia Nacional da Paz No Trânsito, que ocorreu em 21 de abril.

A ação foi realizada das 9 às 11 horas e contou com uma blitz educativa com distribuição de material informativo, pesquisa de opinião, apresentação das placas de sinalização e orientações.

O objetivo foi sensibilizar a população sobre os riscos e as consequências de comportamentos imprudentes, promover educação e o respeito às leis e estimular medidas protetivas compartilhadas entre condutores, ciclistas, pedestres.

Segundo Claudinei Galo, da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, a conscientização é essencial para promover uma cultura de segurança no trânsito. “Por meio de ações como esta, buscamos não apenas informar, mas também inspirar mudanças de comportamento que contribuam para a redução de acidentes e para a construção de um trânsito mais seguro e harmonioso para todos”.

Infosiga

Segundo o Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga SP), Suzano registrou em março de 2024 uma queda de 50% no número de óbitos em acidentes de trânsito em relação ao mesmo mês do ano anterior, de duas para uma vítima.

Por meio dos dados colocados à disposição, a secretaria consegue verificar quais locais têm mais riscos de acidentes e, assim, realizar inspeções e melhorar a sinalização. Vale ressaltar que na maioria dos casos, os locais já estão sinalizados, sendo a imprudência e a imperícia por parte dos condutores os principais motivos das ocorrências.