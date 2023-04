Trecho da Rua Tiradentes é revitalizado entre as vias Baruel e Benjamin Constant

A Prefeitura de Suzano está garantindo a revitalização de mais uma via estratégica do município. No trecho da rua Tiradentes, compreendido entre as ruas Baruel e Benjamin Constant, local com grande tráfego de ônibus, está sendo executado o serviço de recapeamento asfáltico para melhorar o fluxo de trânsito no centro e aumentar a segurança para motoristas e pedestres que circulam pelo local, além de conforto para usuários do sistema de transporte municipal de ônibus.

A viabilização dos recursos para a obra foi uma conquista do prefeito Rodrigo Ashiuchi junto à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), que já promoveu, por conta da parceria com a administração municipal, o recapeamento de 16 ruas esse ano, incluindo a Tiradentes, sendo 14 no centro e duas na região norte. Ao todo foram destinados R$ 5 milhões para essas intervenções.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, acompanhou durante a noite da última segunda-feira (17) os trabalhos que estão sendo feitos. “Deveremos concluir o recapeamento asfáltico nos próximos dias, após o serviço de fresagem, quando foi promovida a retirada do asfalto antigo e danificado para a aplicação da nova camada de pavimento. Assim que as obras no trecho estiverem finalizadas, será feita a sinalização no local. É mais uma entrega importante, que promoverá significativos benefícios para o trânsito nessa região”, destacou Oliveira.

Na área mais central da cidade também foi viabilizada, mediante parceria com a Sabesp, a revitalização das ruas Monsenhor Nuno, entre a avenida Antônio Marques Figueira e a rua General Francisco Glicério; e Quinze de Novembro, no trecho entre a rua Nove de Julho e a avenida Armando Salles de Oliveira. Já na Vila Figueira foi aplicado novo asfalto nas ruas Seian Hanashiro e Kaneji Kodama, no trecho entre as ruas Francisco de Paula Souza Rosas e Vereador Romeu Graciano.

Na Vila Amorim, as obras contemplaram as ruas Amélia Guerra; Tupinambá, no trajeto que abrange as ruas Professor Jeremias e a Dr. Prudente de Moraes; e Esmeraldo José de Oliveira. E na Vila Nova Amorim os recursos garantiram melhorias nas ruas Vicente Celestino, Pica-Pau e Tubal dos Santos Schneider.

A revitalização seguiu até os bairros Vila Sol Nascente e Jardim Lincoln, onde foram recapeadas as ruas Nelson Balente de Aguiar, Carlos Ferreira de Aguiar e Geraldo Corrêa de Lima.